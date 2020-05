Le Diocesi di Torino e Susa stanziano il Fondo Sorriso per il mondo del lavoro

"In modi ancora parziali e con grandi differenze tra un settore e l’altro anche le attività produttive e i servizi stanno riprendendo: un ritorno alla «normalità» di cui tutti abbiamo bisogno, anche se ci richiama a fare i conti con problemi che, soprattutto nel nostro territorio, sono oggi forse ancor più gravi di tre mesi fa". Così l'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa Cesare Nosiglia in una lettera scritta oggi al mondo del lavoro, che rimane, sostiene, "la grande sfida da combattere e da vincere. Con un pensiero rivolto in particolare ai dipendenti di fabbriche e uffici in crisi, alle imprese in difficoltà e ai lavoratori autonomi.

"È il momento di riannodare le fila, tornando a incontrarsi e riflettere - continua Nosiglia -. È il momento anche di far sentire, pacatamente, una voce di speranza, perché spesso le informazioni che ci raggiungono puntano più sulle previsioni di «catastrofe» che sulle realtà positive che esistono e, se pure a fatica, cercano di rilanciarsi. Quasi certamente ci sarà una recessione economica generalizzata, il Prodotto Interno Lordo calerà, aumenterà il debito pubblico, gravando soprattutto sulle future generazioni, vedremo processi di polarizzazione (separazione sempre più netta tra chi ha l’opportunità di crescita e chi invece non ne avrà),ma non sono questi unici indicatori cui dobbiamo guardare, proprio perché non è il solo profitto azionario l’orizzonte entro cui si muove la società intera".

"Non si tratta solo di esprimere una vicinanza generica - sottolinea -, ma di condividere una speranza concreta, che si realizza proprio in quanto tutti e ciascuno di noi si coinvolge in questo cammino. Per tale ragione, connessa all’esperienza del Tavolo diocesano per il lavoro, mi pare importante avviare percorsi di partecipazione e progettazione, avviando un cammino di riflessione che serva a ripensarsi, a partire dal magistero sociale della Chiesa. Il Tavolo riprenderà al più presto i propri incontri".

"La Chiesa di Torino intende continuare a muoversi lungo questa linea. Stiamo riprendendo, ai vari livelli, gli incontri con le parti sociali, nella prospettiva di quelle «alleanze» fra giovani e anziani, istituzioni e cittadini che sono la nostra scommessa. Connessa a tale esperienza desidero far partire un cammino pastorale che ci aiuti a prepararci alla prossima edizione della Settimana sociale, coinvolgendo nel cammino comunità locali, parrocchie e associazioni".

Intanto le Diocesi di Torino e di Susa hanno costruito uno speciale fondo per aiutare e sostenere chi deve riprendere l’attività e ha bisogno di aiuti immediati, sia le imprese a rischio chiusura e sia i lavoratori. Attualmente il fondo è composto da un capitale che ammonta a circa 500 mila euro e prende il nome di SORRISO – La Solidarietà che riavvicina e sostiene. Il prestito sarà erogato dall’istituto Unicredit. Sarà a interessi zero e senza spese per i beneficiari, i quali potranno restituire la cifra entro 60 mesi con un periodo di respiro di 6 mesi.

"Inoltre - specifica Nosiglia - Unicredit garantisce il raddoppio delle risorse messe a disposizione: per ogni euro versato nel Fondo la banca ne renderà disponibile un altro per il credito. La Fondazione don Mario Operti si occuperà di accompagnare le persone in tutta la fase di richiesta del prestito e durante quella di restituzione".