La banca 2.0 per le imprese è già qui: Penta banking

La Penta Banking è nata nel 2017 a Berlino, insieme al partner SolarisBank. È giunta in Italia nel 2019, in accordo con il Fintech Penta Business Banking, e offre numerosi vantaggi per il banking online.

Quando si parla di Fintech (ovvero la Financial Technology) si fa riferimento a un'innovazione tecnologica che viene applicata ai servizi finanziari, con particolare attenzione nei confronti del mondo bancario. Ormai sono sempre di più le banche e le società finanziarie che si adoperano per sviluppare applicazioni che possano permettere movimenti di conti correnti, richieste di prestiti, investimenti e tante altre operazioni che, in passato, si potevano svolgere solo recandosi fisicamente presso la propria filiale.

L'obiettivo primario è quello di permettere a tutti i clienti di gestire autonomamente, tramite il proprio smartphone, il proprio denaro, gli investimenti, i bonifici, pagamenti e molto altro, con l’affermarsi di una vera e propria rivoluzione nel mondo bancario. I servizi di Business Banking accolgono questa digitalizzazione e permettono a business man e imprenditori di utilizzare piattaforme dedicate, in modo da gestire più facilmente le proprie operazioni, adattandosi alle novità del settore.

I servizi divengono interamente smart e gestibili online, con conseguente diminuzione di servizi di cassa e filiali degli istituti bancari ai quali ci si riferisce per la propria attività o per esigenze private.

Partnership con Credimi, attenzione al cliente e rapidità di azione

È all’interno dello scenario descritto che si distingue e afferma il Fintech Penta Business Banking, una piattaforma online totalmente dedicata al settore del business, pensata e studiata solo per i professionisti. È stata lanciata cercando di accogliere al 100% le opinioni e le esigenze dei business man per quanto concerne la gestione finanziaria delle proprie attività, siano esse di piccole, medie e grandi dimensioni.

A seguito dell'iscrizione online, è stato organizzato un incontro dedicato, durante il quale si sono analizzate e confrontate le proposte, i suggerimenti e le opinioni al fine di ottimizzazione la piattaforma, rendendola maggiormente performante, e del servizio offerto. Penta Banking, per migliorare il servizio offerto, ha intrapreso una partnership con uno tra i maggiori digital lender per le imprese localizzate in Europa Continentale: Credimi.

Per entrambe, sono previsti vantaggi reciproci: da un lato, la possibilità di attuare gratuitamente la versione premium di Penta per le aziende Credimi, dall’altra, accedere al finanziamento Credimi Futuro per i clienti Penta, attraverso la messa a disposizione di 1.500€ di benefici, che sono finalizzati all’accesso al finanziamento citato o all’apertura di una linea di factoring digitale.

La piattaforma permette di aprire un conto corrente in 48 ore differenziandosi in velocità rispetto ai servizi analoghi e permettendo di ottimizzare la produzione di chi decide di diventare cliente. Questa rapidità riguarda tutti i processi, dall’elaborazione delle note spese, alla contabilizzazione, fino alla rendicontazione. La realizzazione di un cloud permette, inoltre, al commercialista di ottenere i dati necessari per svolgere il proprio mestiere direttamente online, senza la necessità di recarsi in studio personalmente.

Tra i diversi servizi proposti da Penta Banking e Credimi vi sono:

· un sistema di contabilità integrata;

· disposizione di carte prepagate per i dipendenti e il team di lavoro;

· gestione, in tempo reale, delle note spese in modo da ottimizzare i tempi.

Come precedentemente accennato, si tratta di servizi in linea con le esigenze espresse dagli amministratori aziendali, in modo da snellire e rendere più semplici tutti i processi di contabilizzazione, elaborazione delle note spese dei dipendenti ed eventuali collaboratori e rendicontazione.

Controllo delle spese effettuate e limiti di Budget, Customer Care e Blog di Penta

Tra i servizi offerti alle imprese da parte di Penta Banking, vi è la creazione di carte di debito per i dipendenti trasfertisti. L'obiettivo è quello di permettere agli imprenditori o business man di avere sempre sotto controllo il flusso di cassa, sia che riguardi le rendicontazioni sia che si tratti di semplici uscite.

Un altro fiore all'occhiello delle proposte Penta Banking è la presenza di un'assistenza efficiente ed estremamente precisa, in grado di fornire sempre le risposte ai quesiti dei clienti (il tempo massimo richiesto è di 15 minuti). È possibile contattare un operatore attraverso un numero verde, e-mail o chat ed è disponibile un blog che permette di rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le novità del settore.

La volontà di Penta risiede nella necessità di implementare un modello di business che possa rispondere a caratteristiche chiave, ovvero che sia scalabile, profittevole e ripetibile. Studiando e rivolgendosi direttamente alle piccole e medie imprese e start-up, tutte le aziende che necessitano di muovere quantità contenute di capitali, in breve tempo, potranno arginare il rischio di perdita da parte dell’imprenditore. Questo grazie alle analisi preliminari che Penta Bank svolge in maniera capillare.

Uno studio delle realtà aziendali operative, strutturando un supporto per problematiche legate alla flessibilità dei pagamenti internazionali e alla gestione della liquidità. Non è, dunque, solo un conto corrente all inclusive quello che Penta offre a tutti i suoi clienti, ma bensì un business partner per le imprese, in grado di offrire supporto e feedback agli imprenditori. Questo sistema ha lo scopo di superare i problemi burocratici che, nella maggior parte dei casi, coinvolgono e complicano tutte le operazioni relative alle questioni amministrative o gestionali.

Per facilitarne la gestione, Penta Bank si offre come alleato per imprenditori che, da sempre, lamentano difficoltà nel costruire una società, gestire software per la contabilità o aprire un conto. La piattaforma di home banking consente una comunicazione per gli imprenditori e i business-man, in modo da assicurare ascolto e comprensione delle problematiche, con flessibilità.

A tutti i clienti che decidono di rivolgersi a Penta Bank per migliorare le prestazioni e avere un controllo autonomo su tutti i servizi bancari che interessano la propria impresa, viene offerto un supporto dedicato, cortese e professionale, orientato verso una soluzione pratica ed efficace del problema in atto, cercando di ridurre i tempi di risoluzione.