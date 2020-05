La guida per scegliere un condizionatore portatile nel 2020

Il condizionatore portatile rappresenta uno dei modi per sopportare la calura estiva senza l'ingombro, e anche l'onere (non solo economico ma anche strutturale), di acquistare un condizionatore fisso.

Tuttavia, il mercato oggi mette a disposizione tantissimi modelli e funzioni differenti, e questo può portare ad una grossa difficoltà e confusione nella scelta del modello più adatto alle proprie necessità. In questa guida realizzata insieme agli esperti del sito ilcondizionatoreportatile.it cercheremo di valutare i parametri più importanti da considerare nella scelta del condizionatore, per capire come scegliere il migliore per le nostre necessità.

Da notare che non prenderemo in considerazione il costo, in quanto il prezzo dell'apparecchio è la somma delle sue funzioni, ed è più importante scegliere un condizionatore adatto a noi e alle nostre necessità, rispetto al più economico che poi, magari, non ha le funzioni che cerchiamo.

La presenza del tubo

La presenza del tubo è una delle discriminanti più importanti nella scelta del condizionatore. Possiamo infatti distinguere due tipologie:

I condizionatori con tubo, che sono i condizionatori veri e propri. Hanno il motore refrigerante, ed abbassano la temperatura della stanza espellendo aria calda, raccolta dalla stanza, tramite il tubo. Sono pesanti, rumorosi e consumano molto più dei condizionatori senza tubo, ma possono portare una grande differenza di temperatura nella stanza. Inoltre possono anche deumidificare la stanza.

I condizionatori senza tubo sono dispositivi più semplici, simili a ventilatori, che però sfruttano il principio del "raffrescamento evaporativo" che assorbe l'aria calda grazie all'acqua nebulizzata nella stanza, abbassando la temperatura di un massimo di 2-3 gradi. Sono condizionatori semplici, ma anche la loro potenza è nettamente inferiore rispetto ai condizionatori con il tubo.

Questo aspetto è il più importante da prendere in considerazione, perché i condizionatori "veri", quelli che portano un abbassamento consistente della temperatura, hanno il tubo, che è sì ingombrante e fastidioso, però è anche necessario per ottenere un raffreddamento di buon livello.

La potenza

La potenza varia nettamente tra i condizionatori con tubo e quelli senza tubo, ed è il parametro che valuta la possibilità di raffreddamento della stanza in base alla sua ampiezza, perché un condizionatore poco potente per una stanza troppo ampia rischia di non essere sufficiente per il raffreddamento di cui abbiamo necessità. Ci sono due parametri diversi per la valutazione della potenza:

Per i condizionatori con tubo, i BTU misurano la capacità di raffreddamento dell'aria. E' lo stesso parametro che si utilizza nei condizionatori fissi (avendo lo stesso principio di funzionamento), e va per i portatili da 7.000 a 12.000 BTU circa, per stanze delle dimensioni da 15 a 30 metri quadrati di ampiezza.

Per i condizionatori senza tubo, i metri cubi /ora, misurano la quantità d'aria spostata. Vanno da 500 a 1000, e più sono, più è alto il riciclo d'aria che l'apparecchio è in grado di fornire. Per stanze da 15 metri quadri va bene un condizionatore piccolo, mentre quando si sale è necessaria, anche in questo caso, una potenza più alta.

Il consumo di energia elettrica

Il consumo di energia elettrica dipende dalla potenza, e come la potenza stessa è molto variabile tra i condizionatori con tubo e quelli senza tubo, che consumano invece, all'incirca, quanto un normale ventilatore.

Per quanto riguarda i condizionatori con tubo, il consumo va da 1 a oltre 2 kWh, e questo potrebbe rappresentare un problema sia per il costo di utilizzo, sia per l'uso insieme ad altri elettrodomestici, che potrebbe causare l'interruzione della corrente elettrica.

Difficilmente può succedere se usiamo il condizionatore da solo, ma è da prendere in considerazione se intendiamo usarlo insieme alla lavatrice, al ferro da stiro (cosa che può essere utile, in estate!) oppure se abbiamo una cucina con fuochi elettrici, che assorbono ulteriormente potenza.

Il rumore

Il rumore emesso rappresenta un problema sostanzialmente solo per il condizionatore con tubo, perché in quelli senza tubo corrisponde solamente al rumore della ventola. Per i condizionatori con tubo, il rumore del motore frigorifero è facilmente percepibile, ed ha un range che va da 60 a 67 dB.

Quelli con valore minore sono i più silenziosi ma, poiché il rumore dipende dalla potenza, sono solitamente anche quelli meno potenti: per questo motivo è importante considerare non solo i deciBel in se, ma anche la potenza in quanto in stanze più grandi si possono disporre in modo più distanziato, e percepire meno il rumore emesso.

Le funzioni

Le funzioni sono una delle componenti da valutare in quanto corrispondono alle possibilità di personalizzazione per l'utilizzo del dispositivo. Di base, sono sempre tre in un condizionatore portatile con tubo e cioè la climatizzazione, la deumidificazione e la ventilazione, mentre in quelli senza tubo si perde la deumidificazione. Ci sono poi una serie di funzioni aggiuntive, per cui non c'è un "meglio" perché tutto dipende dalle nostre necessità, ma che è importante prendere in considerazione:

La presenza di un timer per personalizzare lo spegnimento del condizionatore;

La presenza di un telecomando per personalizzarlo a distanza;

La possibilità di ruotare le ventole impedendo il getto in un'unica direzione per molto tempo;

La possibilità di scegliere una "modalità notturna" per avere il minimo rumore e una temperatura sempre meno bassa, fino allo spegnimento del dispositivo;

Altre funzioni aggiuntive proposte dal produttore.

La semplicità di movimento

Ultimo parametro, non meno importante, è la possibilità di spostare il condizionatore, che è determinata sia dal peso, che dal metodo con cui si sposta (generalmente le ruote). Chi sceglie il condizionatore portatile rispetto al fisso spesso lo fa proprio per la possibilità di raffreddare più stanze con un solo dispositivo, e in questo senso ci sono vari parametri da controllare.

Il peso è importante perché, nonostante le ruote, bisogna considerare che persone anziane potrebbero ad esempio avere difficoltà nel movimento; anche la tipologia di ruote è importante (in plastica, in metallo, più piccole o più grandi) perché da queste dipende la forza necessaria allo spostamento.

Un altro aspetto importante è anche la forma, che può compromettere la possibilità di utilizzarlo nelle diverse stanze: per i condizionatori con il tubo, il posizionamento deve essere vicino alla finestra, e se il condizionatore è eccessivamente grande, magari rispetto alla mobilia, potrebbe succedere che la lunghezza del tubo non sia sufficiente per farlo arrivare alla finestra, un problema meno importante per i condizionatori che invece sono senza tubo.

Se siamo interessati a spostare spesso il condizionatore, è importante prendere in considerazione anche questi ultimi parametri.