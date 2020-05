In auto con cocaina purissima, in manette 35enne di Rivoli

Lo scorso mercoledì pomeriggio, durante un controllo di polizia in corso Tortona a Torino, la Polizia ha fermato un’automobilista 35enne di Rivoli.

L’uomo si è mostrato particolarmente agitato. Gli accertamenti effettuati su di lui hanno dato riscontri ben precisi: produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel recente passato.

Gli agenti hanno così perquisito la macchina: nascosta sotto il sedile lato passeggero c’è una busta. Al suo interno un involucro sottovuoto con della sostanza bianca: dopo gli esami della Scientifica è emerso che si trattava di oltre 600 grammi di cocaina.

L’attività si è successivamente estesa a casa dell’uomo. Qui i poliziotti hanno rinvenuto nascosti in differenti mobili dell’appartamento, e sottoposto a sequestro, delle sostanze anabolizzanti illegali e 3 mila euro in contanti. Per l’uomo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.