La natura si prende la zona industriale di Orbassano: maxi sciame d'api catturato davanti all'Av El [VIDEO]

Un maxi sciame di api nella zona industriale di Orbassano. Migliaia di insetti si sono “radunati” questa mattina sull’asfalto davanti all’azienda Av-El srl di Orbassano, al confine con Beinasco, realtà industriale operante nello stampaggio di materie plastiche al centro, peraltro, di una delicata vertenza sindacale che vede coinvolti circa sessanta lavoratori.

Una grande macchia sulla strada che porta ai cancelli dello stabilimento è stata notata da alcuni passanti. Come spesso accade in questi casi a intervenire è stato un apicoltore di zona che con un’arnia al seguito, dove all’interno era presente un’ape regina per attirare gli altri insetti, è riuscito a convogliare lo sciame per poi portarlo via.