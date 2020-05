Parrucchieri ed estetisti di Torino aperti 7 giorni la settimana per 14 ore giornaliere

Apertura fino a sette giorni a settimana, per non più di 14 ore giornaliere, tra le ore 7 e le 22. Sono queste le disposizioni del Comune di Torino per la ripresa dell'attività di parrucchieri ed estetisti a partire da domani, lunedì 18 maggio, e valide fino al 31 dicembre 2020.

"Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso - precisa l'ordinanza della sindaca Chiara Appendino -, è consentita la tolleranza di mezz’ora oltre l’orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d’accesso all’esercizio resti chiusa. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 dicembre".

"Si ribadisce l’obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell’esercizio durante l’orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate".