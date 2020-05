Pinerolo, a caccia di donne sole: Carabinieri arrestano pericoloso rapinatore armato di pistola e seghetto

Andava a caccia di donne sole per poterle derubare. Un italiano di 58 anni, armato di un seghetto artigianale e di una pistola scenica, ha tentato di rapinare tre donne che ha incontrato in strada, tra Pinasca e Pinerolo, nel Torinese.

La prima aggressione è avvenuta il mattino presto a Pinerolo, in via Virginio, nei confronti di una donna di 56 anni del luogo, che è però riuscita a fuggire avvisando subito il 112. La seconda aggressione è avvenuta poco dopo, in via Buniva, dove il rapinatore solitario si è avvicinato ad una 34enne e l’ha minacciata con il seghetto, ma anche in questo caso la vittima è scampata al pericolo avvisando una gazzella dei CC in transito. Il rapinatore poi si è spostato nella vicina Pinasca, tentando l’ennesimo colpo ai danni di una 61enne che stava camminando nelle vie del centro, ma i militari dell’Arma di Pinerolo erano già sulle sue tracce e sono riusciti a bloccarlo in tempo, sequestrando la pistola priva di tappo rosso ed il seghetto artigianale. Riconosciuto come l’autore di tutte e tre le tentate rapine, è stato arrestato.

A Torino, un altro rapinatore solitario di 42 anni è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia Torino San Carlo che lo hanno individuato come autore di una tentata rapina ai danni di un giovane in via Garibaldi. La vittima è stata avvicinata dal malvivente ed è stato minacciato per la consegna del proprio portafoglio. Il giovane è riuscito a scappare, chiedendo aiuto ai militari, fornendo indicazioni precise per rintracciare l’autore del reato, bloccato dopo un breve inseguimento a piedi in via Monte di Pietà.

Sempre a Torino, nel quartiere Aurora, i Carabinieri arrestato un nigeriano di 21 anni. L'uomo, con la scusa di dover prelevare effetti personali, è entrato in casa dell’ex compagna: prima ha tentato di violentarla e dopo l’ha colpita con alcuni pugni e le ha rubato 50 euro. La donna è stata accompagnata all’ospedale “Maria Vittoria” per essere medicata, per ecchimosi ed escoriazioni alle braccia e al collo, con prognosi di giorni 21. L’uomo dovrà ora rispondere di rapina e tentata violenza sessuale.