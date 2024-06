Diabolik, Dylan Dog e molto altro: domani torna l'appuntamento con la Fiera del Fumetto

Domani, domenica 9 giugno, ritorna nel suo consueto appuntamento di inizio estate l’appuntamento dedicato a tutto ciò che gravita intorno al mondo del fumetto: un momento imperdibile per gli appassionati di comics e fantasy. Come sempre presso il Mercato Coperto di piazza Madama Cristina con orario continuato dalle 9 alle 19.

Tra novità e grandi classici

In questa edizione della Fiera del Fumetto debutta UNA NOVITÀ ASSOLUTA: i TCG, ovvero i Trading Card Games, i Giochi di Carte Collezionabili. Ecco “Creature of Exo”, un TCG tutto Italiano, uscito dopo due anni di playtest e kickstarter sul territorio Italiano, con la prima edizione del set “Cavalieri di Adam” andata sold out in 2 mesi.

Lo 'speciale Diabolik'