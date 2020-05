Da domani a Torino dehors ampliati e negozi in strada: basta una mail

Da domani a Torino le attività commerciali potranno ampliare il proprio dehors o realizzarne uno all’esterno del negozio, fino ad un massimo di 60 metri quadri, mandando semplicemente una Pec. La delibera dovrà passare questo pomeriggio in Consiglio Comunale per l’approvazione ma le minoranze, a cominciare dal Pd e dalla capogruppo Federica Scanderebech, hanno già annunciato il loro voto favorevole.

Il capoluogo piemontese anticipa così la strada della sburocratizzazione per la concessione del suolo pubblico, come già fatto dal sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha ottenuto anche l’approvazione del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

I negozi al dettaglio, che hanno una superficie interna inferiore ai 250 metri quadri, potranno allestire nelle strade o sotto i portici banchi dove vendere la merce, oppure creare all’esterno zone di attesa per i clienti. Non potranno svolgere un’attività diversa, come ha voluto chiarire l’assessore al Commercio Alberto Sacco nella commissione di approfondimento, rispetto a quella ordinaria. “Se hai una panetteria – ha spiegato – puoi allestire un bancone con gli alimenti in vendita, ma non puoi metterti a fare concorrenza al bar accanto con tavolini e sedie”.

Da domani saranno disponibili sul sito del Comune e delle Circoscrizioni due moduli, uno dedicato alle attività in senso generale e uno per quelle che si occupano di ristorazione. Per queste ultime non vale il limite della superficie interna da 250 metri quadri, e potranno ampliare il loro dehors fino a 60 metri quadri oltre a quelli già abitualmente concessi. Nessuno, fino al 30 novembre, dovrà pagare il canone di occupazione del suolo pubblico. Sempre sui siti amministrativi sarà presente un vademecum, con indicazioni utili per l’allestimento dello spazio esterno di vendita, con ad esempio cosa autorizzato e vietato dal codice della strada.

Una sburocratizzazione, come ha voluto chiarire Sacco, che non equivale però all’assenza di regole. “Gli esercenti dovranno mandare via pec – ha spiegato - la piantina dell’ampliamento con il modulo, impegnandosi a rispettare le regole e manlevando così la Città da qualsiasi responsabilità. Le attività dovranno poi tenere una copia della dichiarazione mandata tramite mail, da esibire in caso di controlli”.

Visto il carattere sperimentale della procedura, la Polizia Municipale inizialmente effettuerà ispezioni chiedendo al negoziante di mettere subito a norma eventuali irregolarità. Successivamente gli agenti effettueranno un ulteriore sopralluogo e, nel caso ci siano ancora violazioni , sanzioneranno gli esercenti.

Anche per allargare lo spazio di tavoli e sedie, così come per l’allestimento di banchi di vendita, nelle piazze auliche dovranno essere rispettate le norme da sempre previste dalla Sovrintendenza.

“Ad esempio -ha spiegato l’assessore al Commercio – in piazza San Carlo puoi fare un ampliamento, ma non puoi mettere cose strane: devi attenerti al decoro dei portici”. Discorso analogo per le zone del divertimento notturno come San Salvario, Vanchiglia e piazza Vittorio:”Noi diamo la possibilità ai ristoranti, bar e locali di allargarsi, ma non verranno tollerati episodi di malamovida” ha concluso Sacco.

Il Pd, tramite il capogruppo comunale Stefano Lo Russo, ha annunciato una mozione di accompagnamento alla delibera. I dem hanno proposto di integrare l’atto “con un piano straordinario di pedonalizzazioni della città da concordare con le Circoscrizioni ed associazioni di categoria; di potenziare il personale all’attività informativa e di accompagnamento per le imprese; di garantire il pronto intervento in caso di mancato rispetto delle norme del Codice della Strada con particolare riguardo alle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, alla sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile e alla fruizione dei passi carrabili". La vicecapogruppo del Pd Chiara Foglietta ha criticato il ritardo con cui è arrivata questa delibera, “troppo blanda. Speriamo che le linee guida siano più chiare, ma non abbiamo potuto vederle. Mi auguro che se qualche esercente commette irregolarità tecnica in fase di montaggio, venga solo ammonito”.

Favorevole anche la capogruppo Federica Scanderebech, che però per ristoranti e bar non avrebbe fissato il limite dei 60 metri quadri aggiuntivi, ma avrebbe permesso di espandersi per il numero di coperti pre-covid.

"Dalla Giunta regionale arrivano solo parole e zero fatti concreti per gli sgravi destinati ai pubblici esercizi che si vedranno costretti ad occupare suolo pubblico, con i dehors, per conciliare sicurezza ed esigenze lavorative. Nel disegno di legge “Riparti Piemonte” infatti non è previsto nemmeno un centesimo per i Comuni e le Province che dovranno rinunciare agli introiti per il COSAP (Canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche)", attaccano Sarah Disabato e Andrea Russi, Consigliere regionale e Consigliere comunale a Torino del M5S.

"Mentre in consiglio comunale a Torino sono in approvazione misure straordinarie per la semplificazione in materia di dehors e occupazione spazi pubblici, le promesse di Cirio e della Lega si fermano alle belle parole ed alla consueta propaganda sui social, ma di azioni concrete nemmeno l'ombra. In questo modo si lasciano da soli i pubblici esercizi e le amministrazioni locali".