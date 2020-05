Parco Sempione, albero cade nell'area cani. La rabbia di Petrarulo: "Se ci fosse stato qualcuno ora parleremmo d'altro"

Un tonfo improvviso e tanto spavento. Paura nella giornata di ieri per un albero caduto all'interno dell'area cani Parco Sempione, in via Cigna, nel cuore della Circoscrizione 6.

Fortunatamente, quando l'albero è crollato, nessuna persona e nessun animale si trovava all'interno dell'area. Un sospiro di sollievo che non nasconde la preoccupazione per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze terribili. "Se qualcuno fosse stato seduto su quella panchina, oggi parleremmo di altro..." commenta amaro Raffaele Petrarulo.

Il consigliere comunale, che per anni ha prestato servizio anche in Circoscrizione 6, aveva già segnalato il pericolo lo scorso 24 febbraio con un'interpellanza. L'amarezza si è quindi trasformata presto in rabbia. Per questo motivo, Petrarulo ha presentato un'altra interpellanza alla sindaca e all'assessore Alberto Unia per sapere quante segnalazioni sono state ricevute in merito a quell'area e cosa si sia fatto concretamente.

"Pr quale motivo non si è proceduto ad una potatura che mettesse in sicurezza gli alberi, viste le precedenti e numerose segnalazioni?".