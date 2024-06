TOdays 2024, il coordinamento del verde scrive ai Massive Attack per la tutela del Parco della Confluenza

L'area verde è infatti stata scelta come location per l'edizione di quest'anno. Una scelta che aveva sin da subito fatto preoccupare il coordinamento.

Il coordinamento dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste per la Tutela e la Progettazione del Verde torna all'attacco dei Todays e scrive direttamente al gruppo musicale dei Massive Attack, tra gli ospiti del Festival di quest'anno, per chiedere la salvaguardia del Parco della Confluenza.

"Riteniamo che l’evento di agosto avrebbe gravi ripercussioni sull’ambiente fluviale- scrivono nella lettera inviata agli artisti - che in quel punto è particolarmente delicato, per la presenza di un'area naturale protetta. Abbiamo ritenuto importante informarvi delle criticità legate al festival, essendo a conoscenza anche della vostra attenzione per la difesa dell’ambiente. Vi chiediamo un aiuto affinché non vengano compromesse aree di pregio dagli impianti, dalle attrezzature di servizio e dal pubblico. A tutt’oggi l’amministrazione non ha neppure messo a disposizione una planimetria consultabile delle zone del parco che dovrebbero essere occupate dal festival".

Si tratta del secondo appello che il coordinamento fa, dopo la lettera aperta all'amministrazione comunale.