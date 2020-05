Torino, la proposta degli Statuto: “Dedichiamo a Ezio Bosso i giardini di Piazza Statuto”

“Sono e resterò sempre mod. Perché mod non si diventa, non si può fare il mod. Si scopre di esserlo. Il modernismo è uno stile di vita che ci rende uomini migliori”: con questa frase, attribuita ad Ezio Bosso dagli Statuto, i componenti della storica band ska torinese chiedono di dedicare al musicista morto venerdì scorso il classico ritrovo del movimento mod in città, ovvero i giardini di Piazza Statuto.

Per farlo, a pochi giorni dall'annuncio della sindaca di Torino Chiara Appendino di intitolare a Bosso un luogo della città, è stata avviata una petizione online che ha quasi raggiunto l'obiettivo delle 5mila firme: “Ezio – si legge - visse da giovane a circa un chilometro da Piazza Statuto; Piazza Statuto, da inizio anni '80, divenne un luogo di ritrovo per i mods torinesi e un luogo di ritrovo per il gruppo di Oskar e Naska. Ed Ezio, col nome d'arte di Xico, suonò il basso con gli Statuto nel biennio 1986-87”.

Nelle intenzioni della band, l'iniziativa avrebbe un significato molto importante: “La proposta – proseguono - di dedicargli quella parte di Torino, quella parte di piazza dove trascorse tante ore in compagnia di amici e non solo avrebbe un significato ancora più affettivo e umano rispetto ad una anonima piazza o via in una zona che ai tempi torinesi Ezio non frequentò mai”.

Favorevole ad intitolare una piazza o giardino a Bosso l'assessore regionale Fabrizio Ricca, che commenta:"E’ più che giusto che un artista del suo spessore rimanga eternamente legato alla nostra città e un’intitolazione di questo tipo è il tributo minimo che gli si può conferire".

Questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Torino ha osservato un minuto di silenzio, così come deciso dalla capigruppo, in segno di omaggio al musicista. "Come Comune- ha sottolineato il Presidente della Sala Rossa Francesco Sicari - esprimo le più sentite condoglianze". "La nostra città ed il mondo interno hanno perso un grande uomo e artista" ha concluso.

La consigliera regionale del M5S Francesca Frediani questa mattina ha depositato una proposta per istituire un premio regionale alla memoria di Bosso. "Vogliamo valorizzare -spiega la pentastellata - l'esperienza di questo grande artista piemontese, tramandare la sua opera alle nuove generazioni e sostenere i giovani talenti".

L'iniziativa si rivolge alle eccellenze piemontesi nel settore musicale e agli studenti dei Conservatori di musica o di scuole pubbliche o parificate a indirizzo musicale con sede in Piemonte.