Coronavirus, accertamenti della procura sugli acquisti del Piemonte

La procura di Torino ha avviato accertamenti sugli appalti pubblici all'epoca del lockdown. Incarichi, servizi e forniture di materiali. A occuparsi della questione sarà in prevalenza la guardia di finanza.

In Piemonte non sono mancate le polemiche per la penuria di dispositivi protezione per medici e infermieri, per la scarsa percentuale di tamponi e per i ritardi nella distribuzione di mascherine. I controlli riguarderanno incarichi e commesse gestiti da Scr (la società di committenza della Regione Piemonte) e dall'Asl 3, dal momento che da una delibera regionale del 22 febbraio risulta che la neo costituita Unità di crisi si sarebbe avvalsa dell'ufficio acquisti dell'azienda sanitaria. La zona interessata dagli accertamenti è quella di pertinenza della procura (che comprende tre Asl).

Quello che andrà verificato è la capacità di resistenza di Scr e Asl To3 ai tentativi di frode. Dalla stessa Unità di crisi, lo scorso 11 aprile, erano partiti segnali di allarme. Un'indagine autonoma della gdf aveva poi portato a una serie di arresti, anche riguardanti una tangente per aggiudicarsi l'appalto per sanificare gli immobili del Comune di Nichelino.