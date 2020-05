Da domani a Torino tornano nei mercati i banchi non alimentari: obbligo di guanti, mascherina e gel igienizzanti

Da domani a Torino, e nel resto del Piemonte, tornano i banchi non alimentari nei mercati. Come accaduto sinora, i clienti e gli operatori dovranno indossare mascherina e guanti: chi vende vestiti e scarpe non è obbligato a metterli, usando però spesso gel igienizzanti.

Chi farà acquisti sarà obbligato a stare ad un metro dalle altre persone per scongiurare il contagio da Covid-19: qualora fosse impossibile per la postazioni di vendita mantenere questa distanza, bisognerà posizionare lateralmente i teli antipioggia come barriera. All’ingresso delle aree mercatali saranno esposti cartelli che indicheranno queste misure.

Gli ambulanti, prima di iniziare a lavorare, dovranno misurarsi la temperatura: se sarà superiore ai 37,5° non potranno operare. Chi vende frutta, verdura, pane, salumi e formaggi potrà farlo sempre e solo per asporto: resta vietato il consumo sul posto. Qualora si verifichino assembramenti, la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine interverranno e sospenderanno la vendita.

“Sono molto soddisfatto e contento -commenta l'assessore al Commercio Alberto Sacco - che anche gli operatori extra alimentari possano riprendere la propria attività già dalla giornata di domani in tutti i mercati cittadini".

La maggior parte delle aree di vendita, a cominciare da Porta Palazzo, non contingenterà gli ingressi. Accesso libero, ad esempio, in piazza Borromini, Madama e Santa Giulia, Barcellona, Di Nanni e Nizza. Varchi agli accessi, oppure nuova disposizione dei banchi per avere più spazio tra gli operatori a Brunelleschi, Cincinnato, Crocetta, Palestro, San Paolo, Santa Rita, Svizzera e Vittoria.