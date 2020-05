Furto in villa Pininfarina, il processo si fa anche con gli imputati all'estero

Gli imputati sono all'estero e in base alle restrizioni anti Coronavirus non potrebbero venire a Torino, ma il processo comincia lo stesso: è la decisione presa oggi dal tribunale nell'ambito di una causa che riguarda due furti nelle ville della collina torinese, una delle quali della vedova dell'imprenditore Pininfarina.

A essere chiamati in causa sono un serbo e un bosniaco, entrambi con un passato di militari nell'ex Jugoslavia, sospettati dopo un'indagine dei carabinieri di essere entrati in azione nel Torinese alla fine di agosto del 2018. Il difensore, l'avvocato Domenico Peila, ha fatto presente che la loro assenza doveva essere considerata giustificata. Il giudice è stato di diverso avviso sostenendo, tra l'altro, che non si può parlare di "assoluta impossibilità a comparire" anche perché i due imputati sono "fuoriusciti" nonostante sapessero dell'esistenza del procedimento. "Ho il sospetto - ha commentato Peila, all'Ansa - che questo sia l'unico processo della fase 2 che si sta celebrando quando non dovrebbe. Farò ricorso".

I due presunti ladri erano stati individuati dai carabinieri partendo dal ritrovamento, in un residence, di alcuni cucchiaini d'argento riconducibili a quelli di un servizio di posate di casa Pininfarina.