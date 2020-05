Il terreno cede in più punti, chiusa la zona “Ingest” del Parco Dora

Chiusa precauzionalmente l'intera zona “Ingest” del Parco Dora, tra Via Nole e Via Borgaro all'altezza della parrocchia del Santo Volto e dei palazzi di Via Valdellatorre.

A optare per una soluzione drastica, alla luce di alcuni sprofondamenti del terreno, è stata direttamente la Città di Torino; a breve verrà firmata un'apposita ordinanza, mentre l'area è già stata chiusa al pubblico. A inizio mese, invece, un bambino era caduto in un pozzetto profondo quattro metri.

Nei prossimi giorni, fanno sapere da Palazzo Civico, si procederà alla verifica delle cause dei cedimenti: “ Si tratta - dichiara l'assessore all'ambiente Alberto Unia - di una misura precauzionale decisa per tutelare l’incolumità dei cittadini e al tempo stesso consentire lo svolgimento dei doverosi accertamenti a seguito del verificarsi, nei giorni scorsi, di alcuni sprofondi nel terreno”.

Soddisfazione è stata espressa dal comitato Ingest: “Dopo il secondo collasso - spiega il presidente Andrea Russo – abbiamo scritto all'assessorato, il quale è intervenuto rapidamente per delimitare tutte le aree calpestabili, installando l'apposita cartellonistica di segnalazione, mentre nei giorni scorsi sono stati messi in sicurezza alcuni pozzetti. Speriamo che tutto si risolva nel più breve tempo possibile, soprattutto se l'area verrà utilizzata per attività ludiche dalla Città o dal terzo settore; il timore è che sotto al terreno ci possano essere delle voragini”.

Non è stupito delle criticità il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato, territorio confinante con l'area interdetta: “Questo – commenta – è il risultato dell'accorpamento del verde a livello centrale: vorrebbero accentrare tutto ma non riescono nemmeno a seguire i parchi, chissà quando dovranno gestire anche giardini e aree verdi.

Lo stesso Cerrato chiede un'attenzione maggiore alle caratteristiche specifiche dei parchi stessi: “Il Comitato Parco Dora, nato da una partnership pubblico-privato, non è più stato riproposto e la mancanza di monitoraggio si vede, un parco industriale ha bisogno di una cura particolare e dopo il recente caso del bambino caduto in un buco hanno capito che forse sarebbe stato meglio controllare”.