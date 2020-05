Un uomo ha accoltellato il nuovo compagno della sua ex fidanzata al termine di una lite scoppiata per ragioni ancora da accertare, forse soltanto per gelosia.

L'episodio è avvenuto in via Occimiano, nella periferia nord di Torino.

L'aggressore è stato identificato e arrestato dalla polizia, mentre la vittima è stata trasportata in ospedale, con una prognosi di 20 giorni. Entrambi hanno 37 anni.