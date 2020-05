Riapertura, è "assalto" all'Ikea di Collegno. I sindacati: "Quasi 15mila persone, troppe"

"Oltre 15mila persone e code lunghissime". E' risuonato alto l'allarme dei sindacati dopo i primi due giorni di apertura (ma sarebbe meglio dire riapertura) del punto vendita Ikea di Collegno.



Con la fine del lockdown e la riapertura - progressiva - delle attività, anche lo store della catena svedese ha rialzato le serrande, attirando subito una grande attenzione da parte della clientela. E così si sono formate lunghe code alle casse, ma la presenza di persone è stata forte anche nei vari settori. "Il secondo giorno c'era la stessa gente dell'inaugurazione - dice Luca Sanna, di Uiltucs - forse qualcuna in meno, ma comunque troppe. Chiediamo all'azienda di organizzare il lavoro me garantisca la sicurezza, altrimenti i lavoratori potrebbero decidere di sospendere le attività". In queste ore proprio le sigle sindacali potrebbero chiedere un incontro per definire metodologie di controllo e regolamentazione degli accessi.