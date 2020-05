Da serranda a opera d’arte. Con l’aerosol art le serrande di Torino prendono colore

Macaluso Fabiana artista di fama internazionale e l’internazionale writer Chiuto continuano con l’aerosol art a Torino su serranda di attività commerciale e insieme lottano per incentivare l’arte tra la gente in un periodo pandemico duro e ostile per gli artisti ma con grinta e tenacia i due artisti portano allegria e colore a Torino.

Guarda il video:

Segui Macaluso Fabiana nella 𝐑𝐮𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 "𝑴𝒂𝒄𝒂𝒍𝒖𝒔𝒐 𝑭𝒂𝒃𝒊𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒓𝒚 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕" al seguente link https://bit.ly/2LoAjre

