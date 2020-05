Perché un sito web è molto importante per il proprio business

Un sito web è uno strumento online che può essere davvero molto utile per chi ha una propria azienda o attività. Permette di ottenere maggiore visibilità, e potenzialmente un numero più elevato di clienti.

La realizzazione di un sito internet non è difficile, anche per chi non ha moltissima dimestichezza con i computer: ci sono diverse piattaforme che permettono di crearlo in pochi passaggi. Tuttavia, per offrire un servizio più professionale e sicuramente affidabile agli utenti, conviene rivolgersi a degli specialisti. Ad esempio, se si abita in Lombardia, è possibile affidarsi a degli esperti che si occupano di realizzazione siti web a Milano , in modo da ottenere risultati sicuramente soddisfacenti.

Perché un sito web è molto importante

Ormai sono tantissime le aziende e altre realtà che offrono beni e servizi, a dare la possibilità di avere maggiori informazioni sulla propria attività attraverso un apposito sito web. Ecco di seguito spiegato in alcuni punti, come mai avere un proprio spazio online sia molto importante al giorno d'oggi:

Le persone oggi si informano su internet . Il web rappresenta una fantastica opportunità per farsi conoscere. Chi non si fa trovare online, di solito avvantaggia la concorrenza.

Il sito web è un ottimo veicolo per tutti i messaggi di marketing . Fare marketing è un altro aspetto essenziale per provare ad aumentare la clientela e i profitti.

Avere una vetrina online in certi casi diventa essenziale , specialmente se non si dispongono di molti fondi per mettere a punto delle campagne di marketing costose. Inoltre, anche coloro che hanno la disponibilità economica per un marketing molto elaborato, in genere hanno pure un proprio spazio web.

Mettere a disposizione dei consumatori un sito web fatto bene, offre all'azienda un'immagine di buona organizzazione e di maggiore professionalità.







Cosa deve avere un buon sito web

Il sito web per il proprio business, allo scopo di risultare piacevole e utile da consultare da parte dei consumatori dovrebbe avere, tra le altre cose, alcuni elementi essenziali: una buona home page, una sezione con le informazioni sull'azienda (in genere viene chiamata "Chi siamo"), un’area riservata ai prodotti e ai servizi offerti, uno spazio riservato a un blog, e un'area dedicata al modo in cui poter essere contattati dai clienti o potenziali clienti.

La home page, la pagina principale del sito, dovrebbe disporre di tutti o alcuni dei seguenti elementi:

Value proposition : una dichiarazione dei punti di forza dell'azienda e dei prodotti e servizi che offre.

Call-to-action : una chiamata all'azione, di qualsiasi tipo. Ad esempio: contattaci, iscriviti al sito, compra adesso, ecc.

Indicatori di credibilità : per esempio, i valori riguardanti gli attuali clienti, le statistiche sui prodotti venduti, ecc.

Bottoni social: pulsanti per poter mettere like sui canali social (Instagram, Facebook...) dell'azienda, per poter rimanere aggiornati sulle ultime novità e promozioni.

La sezione "Chi siamo" dovrebbe contenere alcune informazioni sull'azienda, sui suoi valori, e sulla sua storia. Dovrebbe includere anche una o più foto riguardanti l'azienda, in modo da avere un maggiore impatto sugli utenti online che visitano il sito.

L’area dedicata ai prodotti e ai servizi non dovrebbe essere troppo lunga, ma con il necessario per descrivere il valore in più di ciascun prodotto o servizio proposto, e con un invito all'acquisto o alla richiesta di ulteriori informazioni in merito. Per descrizioni più lunghe su quanto offerto, è possibile creare dei link che rinviino ad altre pagine del sito.

La sezione del blog può contenere informazioni promozionali, ma anche trattare argomenti correlati ai prodotti e servizi offerti che possano risultare interessanti. Grazie agli articoli in tema è possibile ottenere più visitatori, i quali visitando il sito potrebbero essere invogliati a saperne di più sull'azienda e magari ad acquistare qualcosa, o a richiedere più informazioni su un particolare prodotto o servizio.

Lo spazio riservato ai contatti dovrebbe avere l'indirizzo e-mail dell'azienda, il numero di telefono, ed eventuali altri recapiti. Ed eventualmente anche un form che permetta ai clienti o potenziali clienti di inviare e-mail direttamente dal sito.