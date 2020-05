Fase 2, Cirio: "In Piemonte vogliamo aprire tutto, ma vogliamo riaprire per sempre"

“Noi in Piemonte vogliamo aprire tutto, ma vogliamo riaprire per sempre”. A dirlo è il Presidente della Regione Alberto Cirio, che questa mattina è intervenuto a “Storie italiane” per fare un primo bilancio all’indomani della riapertura dei negozi al dettaglio, parrucchieri ed estetisti.

“Ieri -ha spiegato il Governatore - è andata bene perché la gente ha potuto riassaporare una nuova normalità, di cui aveva bisogno: da domani ripartiranno anche i mercati non alimentari. Anche i dati sui contagi sono stati buoni: siamo sotto le 100 unità giornaliere di positivi al Coronavirus. Anche i pazienti in terapia intensiva diminuiscono”. “La giornata di ieri - ha proseguito Cirio -è importante, perché sono trascorse due settimane dal 4 maggio (primo giorno della Fase 2 ndr): proprio in questi giorni vedremo gli effetti del contenimento”.

Il Piemonte, rispetto alla altre regioni italiane, ha posticipato l’apertura dei ristoranti e bar: nel nostro territorio si potrà tornare a mangiare nei locali da sabato. Una scelta prudenziale, che il Presidente ha così motivato: ”Noi in Piemonte vogliamo aprire tutto, ma vogliamo riaprire per sempre”.

Gli ultimi a riassaporare la normalità saranno i bambini, dato che le scuole verranno riaperte non prima di settembre. “Abbiamo stanziato due milioni di euro – ha sottolineato Cirio – da destinare ai Comuni ed oratori per anticipare l’Estate Ragazzi”. "Bisogna preoccuparsi di far tornare a lavorare le persone, ma non bisogna mai dimenticarsi di dove può lasciare i figli uno che lavora: non tutti hanno la possibilità di pagare una baby sitter o avere i nonni" ha concluso.