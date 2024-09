Torino a passo di Danza: un doppio appuntamento trasforma la città in un palco a cielo aperto

Tre quartieri di Torino si preparano a un autunno a passo di Danza. Si tratta di Aurora, Barriera di Milano e Crocetta: qui verranno infatti ospitate le performance coreutiche di due importanti progetti che hanno trovato uno spazio comune, con la coordinazione dalla Fondazione Egri per la Danza. L'obiettivo? Trasformare i quartieri di Torino in un palcoscenico diffuso.

Danza oltre le Barriere 3.0 (vincitore dell'avviso pubblico "Circoscrizioni, che spettacolo...dal vivo! 2024") è alla sua terza edizione con un cartellone di spettacoli ed eventi performativi, attività di formazione e aggregazione e inclusione sociale che coinvolgeranno i quartieri della Circoscrizione 6 fino alla fine dell’anno.

In.con.tra (progetto vincitore dell'avviso pubblico "Torino, che cultura!") è l’innovativo progetto triennale che si pone l'obiettivo di avvicinare le arti performative ai cittadini: nei quartieri Crocetta e Aurora si cercherà di ridurre le distanze tra artisti e comunità, favorendo il benessere sociale attraverso esperienze artistiche immersive.

"Da tempo la Fondazione Egri si interroga sul rapporto tra artisti e spettatori e, più in generale, sulle comunità a cui si rivolge - dichiara Raphael Bianco, vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza -. Il lavoro al centro dei due progetti vuole raggiungere proprio una comunità di spettatori fatta di molteplici dimensioni: quella degli appassionati, quella di prossimità, di quartiere, quella legata ad aree tradizionalmente più povere sotto il profilo dell’offerta culturale legata alle arti performative. Un dialogo costante da cui possono beneficiare tanto i territori quanto gli artisti e i loro percorsi creativi".

Danza Oltre le Barriere, realizzato in partnership con il Balletto Teatro Torino, inaugurerà la programmazione con due eventi speciali: un Galà, previsto sabato 21 settembre al Teatro Monterosa e il Défilé con le scuole di danza e le associazioni del territorio, che invaderà le strade della Circoscrizione 6 domenica 22 settembre al Parco della Confluenza. Successivamente, una serie di altri spettacoli e proposte artistiche: in scena nomi di rilievo del territorio come la Compagnia EgriBiancoDanza e il Balletto Teatro di Torino, Guitare Actuelle e gli Artisti Associati di Progetto Slip, Compagnia Atacama (Lazio) e Compagnia Francesca Selva (Toscana).

Sarà invece un Big Bang ad avviare il clou della programmazione di In.con.tra: venerdì 27 settembre alle 21 presso le sedi della Compagnia EgriBiancoDanza (via Vico, 11) e del Balletto Teatro di Torino (via Cigna, 5), due performance simultanee sulle musiche di Guitare Actuelle. Una serata di vera esplosione creativa, che abbraccia siti artistici e generi differenti, capaci di incontrarsi e ascoltarsi nel tempo pur non condividendo lo stesso spazio. Il programma di attività prevede poi un importante focus sulle attività laboratoriali e di formazione, aperte a tutte le fasce di popolazione: da settembre a dicembre il Balletto Teatro Torino ospiterà nella propria sede di via Cigna due corsi di avvicinamento alla danza, “BTT_moves” e il laboratorio “Danza per adulti”. Previsto inoltre un ricco calendario di spettacoli che, sfruttando format più accessibili e allargando lo sguardo anche oltre le arti performative, puntano a coinvolgere curiosi e appassionati, ma anche il pubblico di prossimità.

INFO: www.egribiancodanza.com