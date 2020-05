Tentò di uccidere la ex fidanzata che non voleva più vederlo: per la perizia è sano di mente

Tento di uccidere la ex fidanzata usando dei cocci di bottiglia per tagliarle la gola, mentre era già in carcere e si trovava in permesso per lavorare all'esterno della prigione, ma la perizia psichiatrica ha dimostrato che è sano di mente.



E' quanto emerso ai danni di un tunisino di 37 anni, Mohamed Safi, che si è reso responsabile dell'aggressione lo scorso mese di ottobre, a Torino. L'uomo si trovava alle Vallette, condannato per l'omicidio di un'altra donna: i fatti risalgono al 2008 e si erano svolti a Bergamo.



Secondo quanto emerso in aula, l'uomo agì anche dopo aver consumato dell'alcol. La giovane, vittima dell'aggressione, aveva deciso di interrompere la loro relazione. Fu medicata al Maria Vittoria. L'accusa, nei confronto dell'uomo, è di tentato omicidio.