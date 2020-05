La primavera rubata dal virus e restituita in forma di "masquerade": ecco l'ultima creazione virtuale della Compagnia EgriBianco Danza

Prosegue la rassegna #IPUNTIHOME della Compagnia EgriBianco Danza con #SPRINGTIMEMASQUERADE, la nuova creazione di Raphael Bianco che va a completare la trilogia partita a marzo con #HOMESWEETHOME, realizzata in coincidenza con il lockdown imposto per l’emergenza sanitaria, e proseguita con #GIORNI, presentato in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Danza

#SPRINGTIMEMASQUERADE sarà on line domenica 31 maggio alle ore 21, con accesso diretto dal canale You Tube della Compagnia.

"In questa video creazione ritroviamo la primavera che il virus ci ha in qualche modo rubato - spiega Bianco -, è quasi una festa col pensiero di ritrovare volti e affetti rimasti lontani per mesi. Qualcuno è esaltato, qualcuno titubante nel riappropriarsi degli spazi fino ad ora preclusi, nel ritrovare e riaffrontare gli altri. L’aspettativa è quella di una festa che però ha un elemento limite , una mascherina che scombina le dinamiche dei rapporti, la vicinanza dei corpi, una masquerade ambigua e in parte inquietante con cui convivere, e che annulla ogni espressione e rivela il lato oscuro della libertà ritrovata. Ed è stato ironicamente concepito sulle note conosciutissime della Primavera di Vivaldi".