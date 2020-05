Lo spray al peperoncino ferma il rapinatore: le manette scattano al pronto soccorso

Lo hanno fermato al pronto soccorso, dove si era recato lamentando un forte bruciore agli occhi. Ma le manette ai polsi, per un cittadino albanese di 31 anni, sono scattate perché prima di recarsi al Giovanni Bosco ed effettuare il triage in compagnia di un complice che poi si è dileguato, l'uomo aveva tentato di rapinare un market di corso Cirié. Ma non solo: una volta all'interno dell'ospedale, ha anche dato in escandescenze cercando di colpire una guardia giurata che presta servizio proprio per garantire la sicurezza di medici e pazienti.



Arriva così la Polizia e per l'uomo è inevitabile l'arresto. Si scopre che nel tentativo di mettere a segno il colpo - dopo aver atteso che i clienti all’interno del mini market fossero usciti - aveva malmenato il gestore con schiaffi e pugni cercando di rubare l'incasso e anche alcune birre. Il titolare del market ha però reagito, spruzzandogli negli occhi lo spray al peperoncino che teneva sotto il bancone.



Nel tentativo di fuga, il rapinatore ha anche sfondato una delle vetrate del negozio, per salire su una vettura che lo aspettava poco distante. Solo mezz’ora prima si era reso protagonista di un episodio simile in via Chiesa della Salute: qui, il trentunenne, simulando anche questa volta di voler acquistare degli alcolici, aveva aggredito il titolare colpendolo alla testa.



Nei guai anche il complice, 32enne, rintracciato e denunciato per il concorso nella tentata rapina.