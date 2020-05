Collegno, un'oasi per regalare spazio urbano ai dehors

Un'oasi per i commercianti per ripartire più forti anche con la crisi provocata dal Covid-19. La città di Collegno si porta avanti, decidendo di compiere un passo verso un cambiamento eco-sociale, dedicando ai suoi commercianti uno spazio in più per i dehors."Il nostro tessuto economico è stato messo a dura prova dal covid-19 ma vuole cominciare un nuovo cammino e in sicurezza: con questo piano togliamo spazio alle auto per darlo alla voglia di condividere relazioni tra le persone mettendo al centro l'ambiente sociale e l'ambiente fisico - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano - 'Oasi Collegno' è un provvedimento che segna un forte cambiamento, un passo verso una vera Ri-evoluzione. Con la crisi Covid-19 dobbiamo chiudere il modello di sviluppo del Novecento e lanciare per la nostra Città e per la nostra Italia una nuova sfida ecosociale".

Non solo marciapiedi, dunque, ma anche piazze, parcheggi, controviali e strade per un'Oasi Collegno dedicata a sedie, tavolini, ombrelloni di bar, ristoranti e alimentari con consumo sul posto, ampliando e occupando gratuitamente la strada."Il periodo dal quale stiamo uscendo è stato provante per i mercati, per le imprese commerciali, per gli artigiani e per i pubblici esercizi. Per questo motivo abbiamo scelto la via della semplificazione e della possibilità di massima espansione delle occupazioni di suolo pubblico per i dehors cittadini - ha affermato l'assessore al commercio Enrico Manfredi -. Queste misure vanno nella direzione di sostenere al massimo la ripresa estiva per i nostri operatori economici, offrendo al contempo un'occasione di animazione per i quartieri della città, aumentando la fruibilità delle nostre vie e piazze. L'impegno concreto di questa amministrazione è sempre stato quello di accompagnare gli operatori economici del territorio: oggi è un obiettivo strategico per il rilancio del tessuto commerciale cittadino, in particolare per quanto riguarda gli esercizi di quartiere".

Tratti di strada pedonalizzati, dunque, per ampliare lo spazio dedicato ai commercianti che, per presentare domande e allargare i propri dehors, potranno presentare un'istanza via PEC a posta@cert.comune.collegno.to.it."Interveniamo tempestivamente per dare attuazione al Decreto del 19maggio che prevede l’esonero dal pagamento della Tosap, introducendo anche l’esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria relativi alle istanze che saranno presentate - ha sostenuto l'assessore al bilancio Antonio Garruto -. Il Bilancio sano di Collegno, anche in un momento così difficile per le casse dei comuni e degli enti pubblici, rappresenta uno strumento importante per costruire in modo coordinato e complementare con i provvedimenti regionali e nazionali, soluzioni e progetti utili alla crescita della nostra comunità. Siamo impegnati nel cercare di introdurre modelli che semplificano il rapporto con la pubblica amministrazione, accompagnati da misure di sostegno e sgravi per fornire risposte concrete e superare tutti insieme questo difficile momento".

Dopo aver presentato domanda entro dieci giorni, e dopo una verifica della richiesta da parte del comune di Collegno, verranno applicate le modifiche alla viabilità e i commercianti potranno così ampliare i propri dehors sul suolo pubblico prospiciente la propria attività. "OASI Collegno è un aiuto concreto per permettere ai commercianti che operano nel settore della somministrazione di utilizzare gli spazi vicini alla loro attività in sicurezza e in modo produttivo - ha commentato l'assessore alla mobilità Gianluca Treccarichi -. Abbiamo ideato dei modelli applicativi che si potranno utilizzare anche in base alla posizione dell’esercente e alla necessità. Renderemo più vissuti degli spazi della strada prima concepiti solo come luoghi di transito privilegiando anche la pedonabilità e la ciclabilità urbana che facilita il commercio di vicinato".