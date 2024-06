10 giugno 2024: a teatro il racconto dei cento anni dal delitto Matteotti

10 giugno 1924 – 10 giugno 2024. Cento anni da quel martedì pomeriggio in cui Giacomo Matteotti lasciò la sua casa di Roma per andare in Parlamento e da lì si persero le sue tracce.

In occasione di questo importante centenario sono due gli appuntamenti che vedono il monologo L’affaire Matteotti di Faber Teater coinvolto nelle celebrazioni: il 7 giugno a Cascina Caccia a San Sebastiano da Po, luogo simbolo della lotta alle mafie nel Nord Italia, e il 10 giugno, giorno dell’anniversario del rapimento del deputato socialista Giacomo Matteotti, al Circolo dei lettori di Torino, entrambi alle 21.

Il 22 luglio 2023 la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la legge n.92 del 10 luglio 2023 sulle Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. Un anno di eventi, pubblicazioni, mostre che ricorderanno una figura chiave della storia d’Italia.

L’affaire Matteotti. Cronaca di un delitto è il monologo di Faber Teater con Marco Andorno in scena, ideato e realizzato da Aldo Pasquero, Fabio Fiore, Giuseppe Morrone e Marco Andorno, con la consulenza storica di Fabio Fiore.

Uno spettacolo con il taglio dell’inchiesta giornalistica: dal momento del rapimento, quel 10 giugno 1924, al ritratto dei rapitori ed esecutori del delitto, alle ipotesi sui mandanti, alle indagini della polizia, non ancora del tutto in mano al partito fascista e quindi oculate e precise per alcuni versi e poi più fantasiose nel momento del ritrovamento del cadavere, all’opinione pubblica che da subito vede in Mussolini il mandante politico del delitto.

Un evento storico che scuote l’Italia e che, forse, avrebbe potuto cambiare il corso della Storia del nostro Paese. Ma non accade, la strategia attendista di Mussolini è vincente e con il discorso del 3 gennaio 1925, detto anche “discorso di Mussolini sul delitto Matteotti”, inizia il ventennio fascista.

Lo spettacolo al Circolo dei lettori, il 10 giugno, è a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Per i possessori della Carta Io leggo di Più è possibile prenotare il posto scrivendo a info@circololettori.it o chiamando 011 8904401.