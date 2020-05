Juve, tutti negativi i giocatori sottoposti al tampone. Nuovo look per Ronaldo

Mentre il calcio ancora si interroga su quando riprenderà il campionato, la Juve sta ritrovando tutti i suoi pezzi.

Da oggi, venerdì 22 maggio, alla Continassa si rivedranno anche Higuain e Rabiot, in anticipo rispetto ai tempi dell'isolamento ma nel rispetto delle norme in vigore, visto che tutti i giocatori bianconeri, sottoposti al tampone, sono risultati negativi. La società bianconera, sguendo le indicazioni della Commissione medico scientifica della Figc, ha sottoposto i suoi tesserati ai test diagnostici, non ricevendo brutte sorprese.

Se in passato c'erano stati i casi positivi di Rugani, Dybala e Matuidi, ora nessun giocatore di Sarri deve fare i conti con il coronavirus, per questo in questi giorni tutti potranno riprendere gli allenamenti con gruppi sempre più numerosi.

"Gioco con Ronaldo da sette anni, cinque al Real Madrid e due alla Juventus, ed è uno dei migliori della storia del calcio perché vuole sempre vincere, anche in allenamento, è un esempio per tutti". Il tedesco Sami Khedira (uno degli ultimi ad aggregarsi al gruppo) ha risposto così, su Instagram, alle domande di alcuni dei tifosi sull'attaccante portoghese.

E CR7, tornato ad allenarsi al centro sportivo della Continassa da martedì, in questi giorni ha sfoggiato un nuovo look, con la treccia legata sopra la testa, scelto per lui dalla compagna Georgina.