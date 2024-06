Non c'è due senza tre: terza volta in manette in un mese per il ladro d'auto che ha rubato anche un'ambulanza

Probabilmente ha un conto aperto con i Carabinieri di Rivoli. Nel corso di un mese è stato arrestato per ben tre volte, il 7 giugno per un 47 enne italiano sono scattate di nuovo le manette.



I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, a seguito di richiesta al numero NUE 112, sono intervenuti presso un’abitazione di San Gillio dove il soggetto aveva appena fatto un furto. Grazie al pronto intervento dei militari, l’uomo è stato bloccato mentre tentava di scappare. A seguito di perquisizione personale, è stata rinvenuta una chiave di un’autovettura di proprietà della vittima. Il mezzo era parcheggiato all’interno della villa con i finestrini danneggiati.



In suo possesso è stata rinvenuta un’altra chiave di un mezzo ritrovato abbandonato a Pianezza. Le indagini info-investigative dei Carabinieri, hanno permesso di accertare che il presunto ladro, insieme a un complice italiano di 19 anni, nel corso della nottata, si era introdotto all’interno di un’associazione rubando due autovetture e un’ambulanza.



Le prime due sono state rinvenute anch’esse a Pianezza, mentre l’ambulanza a San Gillio. La refurtiva recuperata è stata restituita agli aventi diritto. Il 47 enne è stato arrestato per i reati di “furto in abitazione aggravato in concorso e furto aggravato in concorso” ed è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Mentre per il 19 enne è scattata la denuncia per il reato di “furto aggravato in concorso”.