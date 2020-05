Torino, arrestato per maltrattamenti un cittadino peruviano

Domenica mattina, mentre cammina per le strade del quartiere Parella, un Sostituto Commissario della Polizia di Stato ha visto una donna, con una bambina in braccio, urlare e piangere e un uomo che la tratteneva per un braccio impedendole di allontanarsi. Il poliziotto è intervuto immediatamente, subito aiutato da una volante.

La donna ha poi raccontato che l’uomo, poco prima, nel corso di una lite, non accettando la fine del loro rapporto, l’aveva colpita alla schiena con un ombrello. Quando la vittima si era allontanata, il reo, un cittadino peruviano, l’aveva inseguita in strada e poi raggiunta, ma qui era stato notato dal poliziotto intervenuto. Alla luce del racconto, l’aggressore è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.