Aurora, aperta una raccolta fondi per l'acquisto di beni di prima necessità

Una raccolta fondi per l'acquisto di beni di prima necessità da destinare alle fasce di popolazione più colpite dalla crisi causata dalla pandemia di coronavirus: è questa l'iniziativa lanciata dal Coordinamento Aurora per l'Emergenza Covid-19 per incrementare ancora di più gli sforzi fatti durante i mesi di lockdown in favore degli abitanti del quartiere e delle zone limitrofe.

Il Coordinamento, formato da associazioni, comitati e singoli cittadini, fino ad oggi ha distribuito pacchi e materiale didattico a più di 700 famiglie ma non si vuole fermare qui: “I fondi – fanno sapere - saranno destinati alle persone più fragili e in particolare a chi non ha ancora avuto accesso alle misure di sostegno attivate dalle istituzioni, compresi i soggetti invisibili come le persone senza residenza e senza documenti. Oltre che all’acquisto di beni di prima necessità, serviranno anche per acquistare prodotti di cancelleria e strumenti tecnologici per facilitare l'accesso alla didattica a distanza”.

Il ricavato della raccolta verrà gestito a livello collegiale: “Il fondo – concludono – sarà comune e servirà a sostenere le attività delle organizzazioni del Coordinamento che, dall’inizio dell’emergenza, hanno portato avanti diverse iniziative in modo autonomo”.

Le donazioni possono essere fatte sul conto corrente dedicato intestato a Associazione Fuori di Palazzo: Banca CRS - IBAN IT79U0630501000000110158062

Per informazioni: www.cecchipoint.it - coordinamentoaurora2020@gmail.com