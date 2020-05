Interventi di Implantologia a Torino: ecco come scegliere il dentista giusto

L’implantologia dentale permette la sostituzione di uno o più elementi dentari persi, grazie all’applicazione di radici artificiali (solitamente in titanio) in grado di integrarsi perfettamente alla struttura mascellare con un processo che si chiama osteointegrazione.

Al termine di questo processo è possibile poi applicare una protesi fissa che andrà a sostituire i denti danneggiati.

L’implantologia ormai è una tecnica conosciuta ed avanzata che, anno dopo anno, fa passi in avanti sia per quanto riguarda le strumentazioni, sia per il trattamento e il comfort del paziente.

Come si svolge un intervento di Implantologia?

Prima di scoprire come scegliere il giusto dentista per gli interventi di implantologia a Torino, è bene fare una veloce panoramica su questo tipo di interventi.

Gli interventi di implantologia dentale, è bene ricordarlo, solitamente sono effettuati in anestesia locale.

Il procedimento dopo l’anestesia è il seguente:

viene effettuata un’incisione sulla gengiva, per poi sollevare un piccolo lembo per poter esporre l’osso della mascella o della mandibola; Foratura: in questo step l’osso viene effettuata una foratura nell’osso mascellare o mandibolare allo scopo di inserire la vite.

una volta preparato il foro, viene inserita la vite endossea. Si tratta di un momento molto importante nel procedimento (se non il più importante): se la vite non viene fissata bene, il risultato finale potrebbe non essere dei migliori e l’intero impianto potrebbe essere compromesso. Aggancio degli altri elementi: questo procedimento non avviene per forza nella stessa seduta, infatti solitamente viene eseguito in una seduta seguente, quando è già in corso l’osteointegrazione.

L’implantologia è Dolorosa? Ha Effetti Collaterali?

Una delle preoccupazioni maggiori dei pazienti riguardo questo tipo di intervento (e delle visite odontoiatriche in generale) riguarda il dolore.

Ma questo può essere a tutti gli effetti considerato come un falso mito.

Non si tratta certo di un intervento completamente indolore, ma grazie all’anestesia locale e ad altri strumenti di supporto (come l’ozonoterapia o la tecnologia taopatch), quello del dolore sta diventando sempre di più una problematica di basso rilievo.

Gli effetti collaterali da prendere in considerazione, oltre un lieve fastidio per l’intervento in sé, riguardano soprattutto l’anestesia. In alcuni casi il paziente potrebbe accusare un lieve mal di testa o altri sintomi lievi destinati, però, a scomparire nel giro di pochissime ore e senza strascichi di alcun genere.

Implantologia a Torino: come trovare il dentista giusto?

In questo momento esistono tantissimi siti e portali sul web dove è possibile trovare dentisti specializzati in interventi di implantologia a Torino, così come nel resto del Paese.

Per trovare un professionista, si possono utilizzare i metodi ormai noti a tutti come una semplice ricerca su Google (specifica o meno) e iniziare, quantomeno, a farsi un’idea in generale degli studi odontoiatrici nella zona, anche tramite la lettura delle recensioni.

Ma è ben noto che Google restituisce tanti e disparati risultati in cui, a volte, è difficile districarsi.

Per effettuare una ricerca ancora più precisa è possibile consultare portali generici come Pronto Pro, per trovare i professionisti specializzati in interventi di implantologia.

Ma esiste un’altra strada ancora per una ricerca più precisa.

