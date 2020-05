Posta prioritaria online, come spedirla e quali sono i vantaggi di questo servizio

Quante volte avete dovuto fare la fila alla posta per spedire urgentemente una lettera o dei documenti tramite posta prioritaria? Sicuramente molte volte, dovendo sopportare lo stress delle code e dell’attesa.

Ci sono poste online che offrono servizi di spedizione posta e posta prioritaria come letterasenzabusta.com , che tramite un semplice gestionale, permettono di caricare i documenti e spedire lettere e raccomandate che vengono poi consegnate in modalità cartacea con il servizio postale tradizionale direttamente al destinatario.

Questo servizio, oltre a far risparmiare tempo, da anche la possibilità di spedire la posta prioritaria con tariffe molto vantaggiose rispetto alla comune posta prioritaria tramite poste.

Vantaggi della posta prioritaria online

Quindi, il primo vantaggio evidente nello scegliere la posta prioritaria online è quello dovuto al risparmio di tempo in fila alla posta, poiché è possibile spedire lettere e raccomandate comodamente da casa utilizzando il pc e una connessione a internet.

Ma oltre al risparmio di tempo, a cui si affianca quello economico, vi sono altri aspetti interessanti che dovrebbero spingervi a preferire l’utilizzo della posta prioritaria online a quella cartacea in posta.

Modalità di invio

La posta prioritaria online si invia indicando indirizzo mittente e destinatario, dopo aver inserito l’anagrafica e caricato il documento, è possibile inviare il tutto tramite un semplice click.

Le poste online offrono anche servizi di spedizione posta ordinaria, raccomandata semplice e raccomandata A/R, per cui, è possibile sfruttare questi siti per inviare qualsiasi tipo di lettera.

Quando si procede a questa operazione, tutti i documenti, le fatture, le distinte e le ricevute vengono archiviate e possono essere consultate in qualsiasi momento.

Monitoraggio della spedizione

Grazie al codice tracking che viene rilasciato dopo l’invio, è possibile seguire tutto il percorso della posta andando nella sezione tacking all’interno dell’area riservata del servizio scelto.

Avere la tracciabilità della posta prioritaria online permette di avere la certezza che arrivi a destinazione, inoltre, le eventuali cartoline di A/R vengono rese in formato elettronico all’interno della propria area riservata.

Modalità di pagamento

Spedire la posta prioritaria online consente anche di poter utilizzare modalità di pagamento diverse dai contanti e dai soliti metodi. Nella maggior parte dei casi si può pagare tramite bonifico, carte di credito e di debito, Paypal, Skrill e simili, senza vincoli di costo minimo.

A chi è consigliato il servizio di posta prioritaria online?

Sostanzialmente a tutti, comprese aziende, liberi professionisti, CAF, ordini professionali, enti e associazioni ma non solo. Infatti, la posta prioritaria online è perfetta anche per chi gestisce condominii e ha bisogno di avere a disposizione un account con una rubrica di tutti coloro che abitano all’interno dell’immobile, in modo da poter inviare comunicazioni e documenti a ognuno, velocemente e con estrema comodità.

Infine, i servizi di posta prioritaria online sono sempre attivi, 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, in modo da poter effettuare anche spedizioni urgenti improvvise.

Molti siti di posta online consentono anche la spedizione multipla, ovvero, l’inserimento di più indirizzi, anche centinaia, per inviare lo stesso documento a più persone contemporaneamente, risparmiando una grande quantità di tempo.