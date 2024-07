Procemsa, una delle due lavoratrici di Nichelino licenziate trova l'accordo con l'azienda

La mobilitazione dei sindacati e delle istituzioni ha portato ad un risultato (in larga parte) positivo per la vicenda delle due lavoratrici di Nichelino della Procemsa, licenziate alla fine di giugno senza preavviso.

Scelta la strada della buonuscita

Chiara Volpicelli ha scelto la strada della buonuscita, dopo aver definito - con la mediazione e il patrocinio dei sindacati - un accordo con l'azienda, rinunciando alla ricollocazione con demansionamento.

La procedura all'Ispettorato del Lavoro a Torino si è chiusa con un accordo monetario e la lavoratrice ha scelto lo scivolo economico al reintegro. "Con la nostra mobilitazione abbiamo ottenuto un buon risultato, certo se l'azienda si fosse mossa diversamente si sarebbe evitato tutto questo gran clamore, ma alla fine vediamo il lato positivo della vicenda", ha dichiarato Samuele Alletto della Filctem Cgil.

Filctem Cgil: "Una vittoria di tutti"

La speranza è che adesso si siano diradate le nubi che vi vedevano all'orizzonte, dopo il cambio di proprietà dell'azienda, con la Procemsa finita sotto il controllo di un fondo. "Non vediamo motivi per doverci ulteriormente preoccupare - ha detto ancora Alletto - ma accogliamo la soluzione di questa vertenza con soddisfazione. Il risultato ottenuto è arrivato grazie al supporto di tutti, dai lavoratori alla attiva partecipazione della RSU e la vicinanza delle Istituzioni locali, che hanno giocato un ruolo fondamentale in questa partita".