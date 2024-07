Abitanti senza acqua a Mirafiori Sud: in via Roveda arriva una nuova conduttura

A Mirafiori Sud arriva una nuova condotta dell’acqua. La scorsa estate, in pieno agosto, erano scoppiate le tubature vecchie di 60 anni in via Roveda: il risultato all’epoca fu che circa 800 famiglie rimasero all’asciutto per diversi giorni. Senza acqua e costrette ad andare al “turet” in coda con taniche e secchi per poter bollire la pasta, farsi un bagno o sciacquare la verdura.

I lavori

All’epoca era stata inviata una cisterna da 10mila litri ed il Comune aveva messo in campo la Protezione Civile. Nelle scorse settimane Smat è intervenuta in via Roveda e, nel tratto da Via Negarville e Via Anselmetti, è stata recentemente posata una nuova condotta idrica in ghisa dal diametro di due metri per la distribuzione dell'acqua potabile.

La nuova tubazione è lunga circa 700 metri: i lavori sono stati avviati all'inizio del mese di maggio e si sono conclusi alla fine del mese di giugno.

Investimento da 300mila euro

Il nuovo tubo serve nello specifico i palazzi in via Roveda ai numeri civici 8 - 9 - 13 - 14 (con 12) - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 (con 20) - 24 - 25 (con 27 e 29) - 30 (con 28). Andrà inoltre a fornire l’acqua a due immobili commerciali (civici 17 e 18 di Via Roveda). L’investimento sostenuto da Smat è stato di oltre 300mila euro.

Soddisfatto dall’intervento il coordinatore ai Lavori Pubblici della Circoscrizione Alessandro Nucera: “Ho seguito il tema con l’assessore Chiara Foglietta e portiamo a casa un risultato”. “Grazie a questo intervento si eviteranno situazione analoghe a quelle dell’anno scorso” conclude.