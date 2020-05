Concorso virtuale organizzato dall'Anpi di Grugliasco: "Alla ricerca della memoria"

L'ANPI di Grugliasco organizza un concorso-lampo virtuale in vista del 2 giugno, rivolto sia agli studenti delle scuole medie e superiori e sia alla cittadinanza.

" Visto il prolungamento delle restrizioni governative dovute all'emergenza sanitaria, abbiamo pensato di dare visibilità ala Festa della Repubblica con modalità coinvolgenti ", afferma il Presidente ANPI Fulvio Grandinetti, " nelle scorse settimane per il 25 e 30 aprile abbiamo promosso le campagne virtuali #AprileLibertà e #Adottaunpartigiano, lanciando il video sui 68 Martiri con tutte le foto dei Martiri e la spiegazione del motivo per cui sono 68 e non 66. Raccogliendo alcune segnalazioni e suggerimenti, abbiamo modificato il primo video per adattarlo meglio, dando alla luce un secondo video definitivo: chiediamo ai partecipanti di individuare le differenze .

"Come premi per i vincitori, abbiamo volutamente scelto buoni per acquisto libri" conclude Grandinetti, "sia per dare sostegno concreto a una storica libreria torinese da sempre vicina all'ANPI e alla Resistenza, e sia per concorrere a rafforzare l'interesse nella lettura in questi tempi di realtà virtuale dominante, una sorta di ritorno al mondo reale che per noi deve essere di cultura e di valori".