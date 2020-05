Movida: dopo il 2 giugno l’orario di chiusura dei locali potrebbe essere allungato

“È andata discretamente bene, dopo il 2 giugno valuteremo se estendere l’orario di chiusura dei locali e per l’asporto di bevande alcoliche”. Così il prefetto di Torino Claudio Palomba, moderatamente soddisfatto dopo la ripresa della movida.

Stamattina, insieme alla sindaca Chiara Appendino, al presidente della Regione Alberto Cirio e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, il prefetto ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, un’occasione per fare il bilancio del weekend appena trascorso. “Non ci sono stati grossi problemi - ha osservato Palomba al termine della riunione - anche se dobbiamo ragionare su alcune criticità che si sono verificate soprattutto dopo le 23 in alcune zone della città, ad esempio Lungo Po Cadorna".

"A San Salvario invece è andata bene, ma è pur vero che alcuni locali non hanno aperto. Oggi è previsto un incontro con le associazioni dei commercianti, è importante che chi gestisce i locali, soprattutto quelli più piccoli, garantisca le distanze di sicurezza tra i tavoli e, di conseguenza, eviti qualsiasi tipo di assembramento”.