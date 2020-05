Via Foglizzo, il marciapiede è una groviera: "Pericolo per centinaia di residenti"

Un marciapiede groviera in una zona molto frequentata, soprattutto da anziani. Basta questa semplice combo a rendere un piccolo episodio di degrado un pericolo concreto. Succede in zona Lucento, in via Foglizzo per la precisione.

A segnalare il problema l'associazione Giustizia & Sicurezza: "Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo constatato con sopralluogo che l'asfalto in via Foglizzo, all'altezza della struttura Principessa Isabella è completamente rovinato. Abbiamo scritto alle istituzioni per segnalare il problema, centinaia di cittadini ogni giorno rischiano incidenti".

Sì, perché la presenza del Principe Isabella, della Chiesa di San Bernardo e Brigida, oltre che di un giardino, rendono il marciapiede piuttosto battuto sia dagli anziani che dai giovani. "Crediamo che nessun cittadino debba rischiare la propria incolumità e per questo abbiamo segnalato il problema agli organi competenti, speriamo in un rapido intervento" dichiara Paolo Biccari, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza.