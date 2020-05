Come scegliere una web agency?

Ti sei mai chiesto come si sceglie una web agency? Eh sì, come in qualsiasi altro settore, anche nel digital marketing bisogna ponderare con attenzione le proprie decisioni. Non basta affidarsi ad una web agency trovata su Internet, oppure consigliata dall’amico imprenditore: prima di investire tempo e denaro per una campagna pubblicitaria online o per un nuovo sito web, occorre fare qualche riflessione.

Ecco perché abbiamo deciso di compilare questa breve “guida”, che vi aiuterà ad orientarvi nella scelta di una web agency che sappia soddisfare le vostre esigenze. Per farlo, ci siamo rivolti alla SEO web agency Genesi.it, che vi illustrerà i principali aspetti a cui prestare attenzione, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo con una digital agency o di acquistare uno dei vari servizi e “pacchetti” che si trovano sul web.

1. Esperienza comprovabile

Tutti siamo capaci, chi più e chi meno, di millantare esperienze professionali o particolari doti creative.

Tuttavia, un conto è presentarsi come i “grandi esperti del digital marketing”, un altro conto è essere in grado di dimostrarlo e, soprattutto, saper effettivamente raggiungere i risultati promessi al cliente.

Ecco perché, prima di affidarsi completamente ad una web agency, è bene richiedere informazioni sui progetti realizzati online, sulla lista di clienti attualmente gestiti, sulla formazione del personale, ecc..

Insomma, un’esperienza lavorativa dimostrabile vale mille volte più di qualsiasi discorso accattivante!

2. Aree di specializzazione

Per chi ha poca familiarità con il web e con i suoi strumenti, come purtroppo accade per una buona parte degli imprenditori, non esiste alcuna differenza tra una SEO agency, una social media agency o, ancora, una digital PR agency. Pertanto, quando arriva il momento di sceglierne una, è facile commettere errori.

In questo settore, infatti, solo le web agency più “grandi” ed affermate sono in grado di spaziare, ad esempio, tra un servizio di ottimizzazione SEO e uno di social media marketing, grazie ad uno staff ampio e diversificato, che comprende tutte le figure professionali necessarie a coprire ogni esigenza.

Al contrario, una realtà più piccola o ancora sul nascere, tende a specializzarsi in un preciso “campo di azione”, come la realizzazione di siti e-commerce o le campagne Google Ads: ciò non significa che il servizio sia scadente, ma certamente non potrete usufruire di un comodo “pacchetto all-in-one”.

3. Chiarezza e trasparenza

Quando si acquista un prodotto, lo si osserva con attenzione. Pensate, ad esempio, ad un cappotto: lo comprereste senza provarlo davanti allo specchio o senza conoscere il prezzo di vendita? Ovviamente no!

Lo stesso atteggiamento andrebbe mantenuto anche nei confronti dei “prodotti digitali”, ovvero verso i vari servizi offerti – singolarmente o “a pacchetto” – dalle web agency: dal restyling di un sito web alla gestione delle pagine social (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, ecc.) aziendali, e via di seguito.

Dunque, quando vi rivolgete ad una SEO web agency, sia che abbiate un preciso obiettivo (ad esempio, posizionare un sito sui motori di ricerca), sia che preferiate un servizio “all-inclusive”, ricordate sempre che la chiarezza e la trasparenza – e non solo riguardo ai prezzi – sono due aspetti a dir poco basilari.

Pertanto, non abbiate timore di richiedere un preventivo quanto più completo e dettagliato, che faccia riferimento non soltanto ai costi dei servizi di cui usufruirete, ma anche alle tempistiche necessarie per conseguire i vostri obiettivi, alle figure con cui vi interfaccerete, alla fornitura regolare di report, ecc..

Insomma, cercate di avere una visione quando più chiara dei “doveri” della vostra web agency!

4. Risparmiare… solo il giusto!

Come in tutti gli ambiti, anche nel digital marketing la professionalità ha dei costi. Certo, con un pizzico di furbizia, è possibile risparmiare un pochino sul prezzo di un sito web aziendale o di una landing page, ma sempre entro certi limiti: mettere al primo posto la convenienza, e non la qualità, è spesso un rischio.

Il mondo del web, infatti, è pieno di personaggi che si improvvisano copywriter, social media manager o web designer, con risultati che, il più delle volte, non valgono i costi che avete dovuto sostenere.

Altri, invece, tentando di ridurre al minimo l’investimento nel settore digital, preferiscono rivolgersi al solito “cugino”, che promette di realizzare uno store online o un articolo per il vostro blog a pochi euro.

Peccato che, spessissimo, anche questa si riveli una pessima soluzione: per avere contenuti di qualità e/o un sito che rispecchi l’immagine e il prestigio di un’Azienda, bisogna abituarsi all’idea di investire denaro sufficiente. Il rischio, infatti, è di ottenere, addirittura, risultati opposti a quelli desiderati: cosa c’è di peggio, per un potenziale cliente, del trovare errori grammaticali o una brutta grafica sul sito ricercato?