Fabbro Torino Alfi Service un servizio pronto intervento

Alfi Service è il servizio ideale se stai cercando un fabbro a Torino per risolvere interventi urgenti come serrature bloccate, sostituzione tapparelle, apertura porte e molto altro ancora.

Alfi Service è un'azienda di fabbri a Torino in grado di fornire un servizio di pronto intervento veloce, economico, trasparente ed efficiente. Nell’ambito delle serrature e delle tapparelle è una delle aziende leader nel territorio italiano, grazie ad uno staff di fabbri professionisti di fiducia e di grande esperienza, costantemente aggiornati e formati.

Hai bisogno di sostituire una serratura difettosa, di riparare una tapparella oppure di aprire una porta? L'azienda può occuparsi di questi e di tanti altri interventi, a qualsiasi ora del giorno e della notte​, sia per i residenziali che per i commerciali.

Riparazione e sostituzione serrature multi marche.

Chiama Fabbro Torino Alfi Service se devi riparare o sostituire una serratura di qualunque marca.

Ad esempio, potresti necessitare di questo servizio per passare da un vecchio modello di serratura ad uno migliore e quindi più moderno, aggiornato ed efficiente. Questo ti permetterà di aumentare il livello di sicurezza in casa, prevenendo le intrusioni e i furti.

Se la serratura è nelle condizioni di poter essere riparata Alfi Service lo farà in tempi celeri e al prezzo più competitivo di sempre.

I fabbri che collaborano con lo staff hanno le esperienze necessarie per poter intervenire su qualsiasi marca di serratura come Dierre, Mottura, Beta, Iseo e così via …

A volte il problema può derivare da un’indesiderata irruzione da parte dei ladri in un appartamento. Anche in questo caso l'azienda saprà affrontare il problema nel migliore dei modi, ripristinando i livelli di sicurezza il prima possibile così da farti dormire sonni tranquilli.

Apertura porte a Torino e provincia

Fabbro Torino Alfi Service è un'azienda specializzata anche in apertura porte a Torino.

Quindi se non trovi più le chiavi di casa, oppure se la chiave si è spezzata all'interno della serratura e non hai la possibilità di accedere all’appartamento da un’entrata secondaria, non disperare; contatta l'azienda e in men che non si dica ripristinerà il problema.

In situazioni del genere è altamente sconsigliato darsi al fai da te, poiché si rischierebbe di peggiorare la situazione, rovinando irreparabilmente la porta. Mentre lo staff di Alfi Service è formato per aprire una porta senza ricorrere allo scasso e quindi senza danneggiarla.

Riparazione e sostituzione tapparelle

Ma non è tutto! Puoi contattare Alfi Service Fabbro Torino anche per qualsiasi altro intervento che riguardi le tapparelle. D'altronde al giorno d’oggi, gli imprevisti con le tapparelle non mancano mai.

Ad esempio, potresti aver bisogno di cambiare la corda della tapparella perché sfilacciata, oppure di interventi più “elaborati” come la riparazione di una tapparella rotta, che non scende o che non si alza, oppure che fa rumore con il vento o che non si chiude bene. In tutti questi i casi Alfi Service ha la soluzione che fa al caso tuo.

Se le tapparelle non possono essere riparate, perché ormai troppo vecchie e usurate, l’azienda si occuperà di sostituirle installando prodotti molto più moderni.

Alfi Service può montare qualsiasi tipo di tapparella, come ad esempio:

-Tapparella con cassonetto

-Tapparella elettrica

-Tapparella a scomparsa

-Tapparella a sporgere

-Tapparella in pvc

-Tapparella in legno

-Tapparella in alluminio

Pronto intervento 24 ore su 24

Non importa se hai bisogno di un fabbro a Torino di notte.

Alfi Service, infatti, ti dà la garanzia di operare 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, sabato domenica e festivi compresi (pure ad agosto).

Che cosa stai aspettando ancora? Affidati alla professionalità e all'esperienza di Alfi Service per porre rimedio a qualsiasi genere di impellenza.

La ditta Fabbro Torino Alfi service di trova in Corso Montegrappa 36

Il loro sito internet www.fabbro-torino.info