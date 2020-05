A Chieri l'iniziativa "Sconto dedicato" per tutti gli operatori sanitari

“Abbiamo lanciato questa iniziativa rivolta a medici e infermieri, operatori sanitari, tecnici di radiologia, personale e addetti alle pulizie del nostro ospedale di Chieri, ma ai anche medici di famiglia, agli operatori della Croce Rossa, della Protezione Civile e alle nostre Forze dell’Ordine. Insomma questa iniziativa è rivolta a tutti coloro che sono stati in prima linea, in "trincea", senza sosta in una situazione di emergenza drammatica.

Ognuno di loro ha fatto la propria parte e ha dato un contributo fondamentale. Questo è un gesto simbolico per dire grazie e manifestare la gratitudine di tutti noi” commentano Rachele Sacco, Presidente del Comitato per l'Ospedale a Chieri e Consigliere Comunale e Tommaso Varaldo, Consigliere Comunale

“Ringraziamo tutti i ristoratori, i commercianti, i parrucchieri, gli estetisti e il Comitato dei commercianti del centro storico che hanno aderito all’iniziativa lanciata solo qualche giorno fa. Sono già in tanti e l’elenco continua a crescere. Questo dimostra ancora una volta la loro vicinanza e sensibilità per il territorio - continuano Sacco e Varaldo - il nostro territorio per essere vivo ha bisogno del commercio locale e la sua salvaguardia e il suo rilancio devono essere priorità. Abbattere la tassazione locale è certamente necessario ma abbiamo anche bisogno che vengano messe in campo iniziative importanti capaci di coinvolgere la cittadinanza”