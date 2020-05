Collegno, riaprono i giardini ma solo su prenotazione

Collegno riapre i parchi, ma solo su prenotazione. La città ha deciso di permettere ai bambini e alle bambine di tornare a giocare nelle aree verdi, imponendo, però, alcune regole. In attesa, infatti, delle linee guida nazionali e regionali per riaprire in sicurezza le aree gioco, la giunta comunale ha deciso di pensare ai più piccoli e di aprire i giardini e i giochi degli asili nido Arcobaleno, Salvo D’Acquisto e Tortello per i bambini di 1-2 anni accompagnati da un familiare responsabile.

"In giorni in cui i parchi sono presi d’assalto e i giochi bimbi sono ancora inaccessibili, il progetto è costruito sulla base di due obiettivi: il primo è insegnare ai bambini a giocare con i compagni e gli adulti rispettando le regole sanitarie e di sicurezza - ha sostenuto l'assessore Clara Bertolo -. Il secondo è consentire ai bambini di riavvicinarsi alle loro scuole e farle percepire come un ambiente comunque sicuro e sano, un posto che in questi mesi a loro è mancato tantissimo e di cui si possono fidare".

Dopo il progetto Oasi Si-Cura, Collegno mette in atto azioni per permettere ai piccoli cittadini di divertirsi in sicurezza, sanificando i giochi dopo ogni utilizzo, permettendo l'accesso solo con la mascherina e dopo aver igienizzato le mani all'ingresso.

"È una fase delicata in cui cerchiamo di venire incontro ai bisogni di tutti, soprattutto dei bambini più piccoli che in questa Fase 2 continuano a essere tra i più penalizzati - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -. Dopo il progetto Oasi SI-CURA che si rivolgeva solo ai bambini e alle bambine con disabilità o autismo, un’altra azione in cui Collegno dimostra concretamente attenzione alle necessità delle famiglie".