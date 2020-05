Dehors ampliati nei parchi di Torino contro gli assembramenti

Dehors ampliati anche nei parchi di Torino, per contrastare gli assembramenti e ridurre così il rischio di contagio da Coronavirus. Dopo il via libera a ristoranti e bar -ma anche ai negozi di abbigliamento, alimentari,…- ad occupare con tavolini, sedie e stand di vendita portici, piazze e marciapiedi i 60 mq davanti alla propria attività, ieri mattina la Giunta Appendino ha dato il via libera per ripetere l’operazione anche per i chioschi nelle aree verdi. Una possibilità concessa anche i locali che hanno di fronte un giardino.

Un’iniziativa a sostegno degli esercizi commerciali colpiti economicamente dal Covid-19: anche in questo caso è sospeso il pagamento del suolo pubblico fino al 30 novembre.

“Abbiamo pensato -ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, intervenuto in commissione per presentare l’atto - di estendere queste agevolazioni anche ai possessori di chioschi in parchi e giardini, con deroga temporanea al regolamento del verde pubblico”. Per ampliare il dehors sarà necessario mandare una fotografia, per mostrare come è lo spazio prima dell'estensione e come sarà dopo. Nella maggior parte dei casi sedie e tavolini non andranno ad occupare prati, ma viali o strade di collegamento.

“Abbiamo inserito – continua Unia - la possibilità di occupare le aree verdi anche per iniziative e manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo e altri eventi: in quest’ultimo caso sarà necessario chiedere il parere vincolante al settore Verde Pubblico o alle Circoscrizioni, a seconda della competenza”.

Restano esclusi al momento da questa iniziativa i giardini e parchi storici, per i quali è previsto un atto apposito “fotocopia” che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.