San Donato, aveva aggredito più volte la compagna, che aveva chiamato la madre per difendersi

Stavano insieme solo da pochi mesi ma tanto è bastato a un italiano di 26 anni per mostrare la parte più violenta ed aggressiva di sé alla sua compagna. E' stato così arrestato dagli agenti di polizia con le accuse di lesioni e minacce.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato quando l’uomo, dopo una lite avuta con la propria compagna, l'ha picchiata colpendola al fianco, alle braccia e sul volto. La vittima, terrorizzata, chiama la madre e le chiede di raggiungerla. La donna, a sua volta, affronta il compagno della figlia, intimandogli di andarsene. Il ventiseienne lascia allora l’appartamento. Quando ormai sembra tutto finito, l'uomo, servendosi di un secondo mazzo di chiavi di cui si era impossessato prima di uscire, rientra poco dopo in casa - che si trova in zona San Donato - e aggredisce la compagna con morsi e schiaffi, minacciandola di morte.



La donna tenta la fuga, ma la porta del ballatoio da cui si accede all’abitazione è chiusa a chiave; in preda alla disperazione lancia grida di aiuto. Attratti dalle urla, gli inquilini dello stabile avvertono gli agenti della Polizia di Stato che, giunti sul posto, liberano la vittima salvandola dal suo aggressore.