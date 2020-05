Fiori che dimenticano di essere fiori

Buongiorno e bentornati in questa rubrica. Potete trovarci e interagire più facilmente con quesiti e nostre risposte sul nostro gruppo Facebook "Blossom Suite - Orchidee: cura e vendita". Ci occuperemo di dare semplici consigli per gestire le piante che teniamo in casa, sul balcone o in giardino.

Questa volta faremo una panoramica sui fiori che nel tempo si sono evoluti con forme e colori molto particolari e che assomigliano a tutt'altro.

Psychotria Elata: la somiglianza con le labbra di una persona con un rossetto sgargiante è evidente. Originaria dell’America Centrale.

Abutilon megapotamicum, arbusto semirustico, range di temperature da 0° a 40°, vive in penombra, fioritura con fiori che ricordano le lanterne cinesi.

Impatiens Bequaertii una piccola pianta estremamente rara, conosciuta per il suo fiore che ricorda una ballerina danzante. Pianta originaria dell’Africa.

Orchis Italica / fiore dell’uomo nudo. Orchidea che cresce selvatica sul nostro territorio e sulle sponde del mediterraneo, ha questo nome per l’evidente somiglianza di un uomo in costume adamitico.

Anguloa uniflora / culla di Venere. Non assomiglia a venere ma ad una culla in cui c’è un bambino. Orchidea originaria del centro america, cresce sulle montagne con le sue umide foreste.

Caleana Major / orchidea anitra. Orchidea australiana ha questo fiore estremamente simile ad una anitra che spicca il volo.

Hydnora Africana, pianta parassita di origine africana ha una infiorescenza di aspetto davvero mostruoso. Fiore dall'odore particolarmente sgradevole, attira scarafaggi che una volta entrati la fanno chiudere per qualche ora per permettere l’impollinazione.

Bocca di Leone /Antirrhinum majus quando è in fiore è molto colorato e di aspetto gradevole, ma impollinato e rinsecchito ha l’aspetto di un teschio.

Clathrus archeri / fungo del diavolo, fungo di origine europa del nord, quando ha la forma completata ricorda con la sua forma le dita della mano del diavolo.

Chiranthodendron / albero della mano del diavolo. Pianta originaria del Guatemala e del centro America, deve anche lei il soprannome per la forma del fiore.

