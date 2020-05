Collegno, danneggiata la statua della Madonna dei Poveri

"La statua della madonna ha fatto scudo, evitando che la rabbia del giovane si scaricasse su delle persone". Sono queste le parole di padre Salesio, parroco della Madonna dei Poveri, che questa mattina è stata testimone di un episodio spiacevole. Un giovane, infatti, ha danneggiato la statua della Madonna sul sagrato della omonima chiesa, situata in via Vespucci. A riprendere tutto ci hanno pensato le telecamere, che hanno poi prontamente permesso ai Carabinieri di individuare e fermare il responsabile dell’accaduto.

"Si tratta di un giovane con problemi di salute mentale - ha affermato il sindaco Francesco Casciano -, i nostri carabinieri sono una risorsa preziosa, conoscono a fondo la città e in una situazione delicata come questa la loro capacita di azione è una sicurezza per tutti".