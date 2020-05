Torna in carcere Gabriele Defilippi, il ragazzo condannato a 30 anni di carcere per avere ucciso -nel 2016 a Castellamonte-la sua ex insegnante Gloria Rosboch. Lo scorso 3 aprile Defilippi era risultato positivo al Covid-19 e aveva lasciato il carcere di Torino per scontare la pena ai domiciliari, in un alloggio messo a disposizione dalla madre.

Adesso che i segni della malattia sono scomparsi il giovane ha fatto ritorno al penitenziario.