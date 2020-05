Monte Musinè, Aliud trasforma la scritta "No Tav" in "No Mes"

I militanti hanno voluto attualizzare la scritta e l'hanno trasformata, rendendola un "NO MES", contestando con ciò la contrattazione europea in corso sul Meccanismo Europeo di Stabilità.

"La nostra idea di Europa è più antica e affonda le sue origini anche fra queste montagne. - dichiara Enrico Forzese, dirigente regionale di Fratelli d'Italia - Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: il problema dell'Europa non è un'infrastruttura ferroviaria, ma è la sua politica finanziaria di oppressione: non ci serve nessun MES e nessun patto di stabilità."

"L'Europa che vogliamo non è una matrigna che contesta i punti percentuale del rapporto deficit/PIL, costringendo i governi a fare tagli su tutto, sanità compresa, per poi trovarsi a piangere migliaia di morti a causa del coronavirus. - continua Forzese - Ci interessano molto poco i decimali, tanto cari all'Europa dei mercati finanziari. La nostra idea di Europa pone gli uomini e i popoli al centro e non c'è costo materiale che non debba esser sostenuto per salvare delle vite."