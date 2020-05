Dal 3 giugno riapre il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo

Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo (sito web: www.museodelrisparmio.it ), il primo museo in Europa interattivo e ludico assieme dedicato il via esclusiva all’educazione finanziaria, riapre al pubblico il 3 giugno sia fisicamente che virtualmente.

I visitatori potranno di nuovo accedere agli ambienti di via S. Francesco d'Assisi 8A a Torino, in totale sicurezza con ingressi contingentati e tutte le misure di protezione necessarie, nei medesimi orari di apertura pre lock-down (10.00 – 19.00, con ultimo accesso alle ore 18.00).

La grande novità è che, sempre dal 3 giugno, il Museo diventerà accessibile online grazie al nuovo MdR Virtual Tour, un tour in 3D che permetterà al visitatore, con un semplice click dal sito web, di visitare da casa tutte le sale del Museo. La visita virtuale offrirà la possibilità di girare nelle varie stanze, di vedere alcuni dei video più belli e di scaricare alcune app per familiarizzare con la complessa arte della gestione del denaro.

Dal 4 giugno, inoltre, prenderà il via il nuovo palinsesto digitale del Museo del Risparmio (MdR Web Tv), http://www.museodelrisparmio.it/mdr-web-tv/ che comprende i due cicli di appuntamenti “1 LIBRO IN 30 MINUTI” e “MdR Play Lab”.

Visto il grande successo ottenuto dagli incontri digitali di aprile e maggio, che hanno coinvolto tra gli altri anche 4.585 studenti ed insegnanti, il Museo ha scelto di lanciare per tutto il mese di giugno un nuovo format “1 LIBRO IN 30 MINUTI” che permetterà di incontrare online diversi autori, in dialogo con il Direttore del Museo del Risparmio, Giovanna Paladino, che affronteranno temi quali la finanza comportamentale, la psicologia del denaro, la relazione tra filosofia ed economia.

Primo ospite giovedì 4 giugno alle ore 18, Luciano Canova, esperto di economia comportamentale e autore de “Quando l’oceano si arrabbia”.

Con “MDR Play Lab” genitori e bambini avranno invece a disposizione una serie di simpatici video-tutorial per svolgere a casa i laboratori didattici del Museo del Risparmio e approfondire l’educazione finanziaria in maniera semplice e coinvolgente.

Per il palinsesto completo della WebTV: http://www.museodelrisparmio.it/mdr-web-tv/

Per informazioni e iscrizioni agli incontri: info@museodelrisparmio.it