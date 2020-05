"Inchiesta Regio ennesimo passo falso che preclude la ricandidatura di Appendino"

"Italia Viva è da sempre garantista ma spiace che l'inchiesta sull'ex sovrintendente del Teatro Regio di Torino, William Graziosi, imposto da Chiara Appendino senza alcuna selezione pubblica come denunciammo mesi fa, getti discredito ed infanghi il prestigio di uno teatri di musica lirica più importanti del mondo": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, sulle notizie relative all'inchiesta che coinvolge il Teatro Regio di Torino.

"Da tempo avevamo denunciato che l'ex sovrintendente non aveva le competenze per gestire il Regio: Chiara Appendino ancora una volta ha dimostrato non solo di non saper gestire la città ma di nominare puntualmente persone sbagliate nei posti chiave dell'amministrazione pubblica. E' ormai evidente che questo ennesimo evidente errore precluda ogni sua possibilità di ricandidarsi a sindaco".